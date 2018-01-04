В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф

В нем установлено современное цифровое оборудование, которое Славянск получил еще в 2012 году.

Перед монтажом новой аппаратуры помещение капитально отремонтировали. Кроме того, была заменена система вентиляции, поскольку старая пришла в негодность. На все это городской бюджет выделил больше полумиллиона гривен. Начальник отдела здравоохранения Елена Джим подчеркнула, что кабинет соответствует всем необходимым санитарным и гигиеническим требованиям.

Цифровой флюорограф позволяет проводить исследования на уровне рентген-аппаратуры. Он дает стопроцентную точность, в то время как возможности обычных флюорографов ограничены 80%. Аппарат выдает результат исследования моментально, не требует пленок и других расходных материалов, закупка которых осуществлялась за счет местного бюджета. Снимок выводится на монитор компьютера, где врач может увеличить изображение, изучив интересующую область грудной клетки пациента в требуемом масштабе.

Пока флюорографический кабинет работает в тестовом режиме. Ожидается, что прием пациентов начнется после 10 января. Он будет проводиться в две смены – с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00. Результаты, как и прежде, можно будет получить на следующий день в регистратуре. Обследование проводится бесплатно, за исключением работников промышленных и других предприятий, которые проходят платные профосмотры.

До открытия стационарного кабинета пациенты вынуждены проходить обследование на передвижном флюорографе, который стоит на заднем дворе поликлиники. По данным главврача горбольницы №1 Владимира Иваненко, в 2017 году им воспользовались около 14 тысяч человек. Теперь же автомобиль можно будет использовать для проведения выездных приемов в разных микрорайонах города.

Отметим, что теперь флюорографических кабинетов с цифровой аппаратурой в Славянске три. Кроме поликлиники горбольницы №1, они работают в городской клинической больнице и в мкр-не Химик.

Кроме нового флюорографического кабинета, техническая база горбольницы №1 пополнилась двумя электрокардиографами, которые были приобретены за счет средств местного бюджета в сумме 49 тысяч гривен. Первый будет использоваться в одном из отделений больницы, второй – в санпропускнике. Таким образом, из приемного покоя больные будут поступать в отделение, имея на руках результаты исследования.

Свыше полумиллиона гривен больнице выделили на покупку медикаментов и продукты питания. Владимир Иваненко подчеркнул, что тем самым медучреждение получило возможность улучшить рацион питания больных, увеличив ассигнования на эти нужды в два раза.

Кроме обновления материально-технической базы медучреждения, в этом году ожидается благоустройство территории вокруг поликлиники. По словам Елены Джим, завершается разработка проектно-сметной документации, которая пройдет экспертизу и будет готова в первом квартале наступившего года.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях рассказал, что на 2018 год намечен ремонт здания поликлиники за счет средств Северной экологической финансовой корпорации (NEFKO). «Термомодернизируем, заменим окна, где это необходимо. Тем самым сократим потери тепла, а внешний вид лечебного учреждения будет соответствовать современным нормам и требованиям», - пообещал мэр.