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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Почему 1 января не вывезли мусор

Антон Скворцов
4 января 2018 Просмотров: 173 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Благодаря усилиям работников коммунальных служб, груды мусора были ликвидированы в течение дня 2 января. Неубранные участки можно встретить лишь изредка.

К вечеру 31 декабря мусорные баки в городе начали переполняться. Ввиду отсутствия свободного места жителям пришлось складывать пакеты с отходами возле контейнеров. 1 января многие площадки для сбора ТБО оказались буквально завалены мусором.

Почему так получилось, выяснилось на совещании городского руководства с руководителями коммунальных предприятий, которое состоялось 3 января. 

Директор КАТП Константин Водопьянов объяснил, что вывезти мусор в первый день нового года предприятие не смогло по объективным причинам: Краматорский региональный полигон, куда уже год транспортируют ТБО славянские коммунальники, в этот день не работал. Уборка мусора началась 2 января, в течение дня все «завалы» были ликвидированы.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях отметил, что с территории города вывезена еще не вся листва, а также поручил коммунальникам заняться уборкой прибордюрной грязи, под которой из-за необычайно теплой погоды постепенно скрываются проезжие части дорог.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • К настоящему моменту тепло в микрорайоне Масложир получили 24 квартиры из 52. 
  • За минувшую неделю силами работников КП «Славгорводоканал» ликвидированы 42 аварийных ситуации на водопроводных сетях и 38 засоров канализации. 
  • По данным ГСЧС, в отчетном периоде на территории города произошли четыре пожара. В их числе – два случая возгорания легковых автомобилей. Одна машина загорелась на улице Героев Труда, вторая – в переулке Парковом. Причиной в обоих случаях работники ГСЧС называют поджог. 
  • Каникулы в общеобразовательных школах заканчиваются 9 января. К занятиям учащиеся приступят 10 числа.

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Комментарии к статье «Почему 1 января не вывезли мусор»

К вечеру 31 декабря мусорные баки в городе начали переполняться. Ввиду отсутствия свободного места жителям пришлось складывать пакеты с отходами возле контейнеров. 1 января многие площадки для сбора ТБО оказались буквально завалены мусором.

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