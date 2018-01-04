Почему 1 января не вывезли мусор

К вечеру 31 декабря мусорные баки в городе начали переполняться. Ввиду отсутствия свободного места жителям пришлось складывать пакеты с отходами возле контейнеров. 1 января многие площадки для сбора ТБО оказались буквально завалены мусором.

Почему так получилось, выяснилось на совещании городского руководства с руководителями коммунальных предприятий, которое состоялось 3 января.

Директор КАТП Константин Водопьянов объяснил, что вывезти мусор в первый день нового года предприятие не смогло по объективным причинам: Краматорский региональный полигон, куда уже год транспортируют ТБО славянские коммунальники, в этот день не работал. Уборка мусора началась 2 января, в течение дня все «завалы» были ликвидированы.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях отметил, что с территории города вывезена еще не вся листва, а также поручил коммунальникам заняться уборкой прибордюрной грязи, под которой из-за необычайно теплой погоды постепенно скрываются проезжие части дорог.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ