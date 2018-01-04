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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Кормить славянских школьников станут лучше

Антон Скворцов
4 января 2018 Просмотров: 147 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На заседании исполкома 3 января было принято решение о двукратном увеличении стоимости питания учащихся общеобразовательных школ, которое обеспечивается за счет средств местного бюджета.

К таковым относятся все учащиеся 1-4 классов и льготники из 5-11 классов, а также учащиеся общеобразовательной школы-интерната №1. 

«На сегодняшний день стоимость одноразового питания детей в общеобразовательных учебных заведениях обеспечивает лишь 48-50% физиологических потребностей. Вследствие этого нарушен рациональный режим питания, его сбалансированность, составление полноценного меню с необходимым количеством питательных веществ и витаминов», - сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. 

Теперь же, согласно принятому решению, стоимость обедов для школьников увеличится с 5,5 до 10 гривен, для воспитанников интерната – с 25 до 45 гривен. «Таким образом, мы практически выходим на стопроцентное выполнение норм Кабмина», - отметил начальник гороо. Новые расценки уже вступили в действие. 

Добавим, что повышение стоимости питания коснется 4,5 тысяч учащихся 1-4 классов, 360-ти 5-11-классников и 165-ти воспитанников интерната №1. 

Годовые затраты из местного бюджета, необходимые для выполнения данной социальной гарантии, составят около 8 миллионов гривен. Сумма рассчитана, исходя из цен на продукты питания по состоянию на начало текущего года.

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Комментарии к статье «Кормить славянских школьников станут лучше»

На заседании исполкома 3 января было принято решение о двукратном увеличении стоимости питания учащихся общеобразовательных школ, которое обеспечивается за счет средств местного бюджета.

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