Кормить славянских школьников станут лучше

|4 января 2018
|Просмотров: 147
|
На заседании исполкома 3 января было принято решение о двукратном увеличении стоимости питания учащихся общеобразовательных школ, которое обеспечивается за счет средств местного бюджета.
К таковым относятся все учащиеся 1-4 классов и льготники из 5-11 классов, а также учащиеся общеобразовательной школы-интерната №1.
«На сегодняшний день стоимость одноразового питания детей в общеобразовательных учебных заведениях обеспечивает лишь 48-50% физиологических потребностей. Вследствие этого нарушен рациональный режим питания, его сбалансированность, составление полноценного меню с необходимым количеством питательных веществ и витаминов», - сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский.
Теперь же, согласно принятому решению, стоимость обедов для школьников увеличится с 5,5 до 10 гривен, для воспитанников интерната – с 25 до 45 гривен. «Таким образом, мы практически выходим на стопроцентное выполнение норм Кабмина», - отметил начальник гороо. Новые расценки уже вступили в действие.
Добавим, что повышение стоимости питания коснется 4,5 тысяч учащихся 1-4 классов, 360-ти 5-11-классников и 165-ти воспитанников интерната №1.
Годовые затраты из местного бюджета, необходимые для выполнения данной социальной гарантии, составят около 8 миллионов гривен. Сумма рассчитана, исходя из цен на продукты питания по состоянию на начало текущего года.
4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
• Итоги года: спортивные события и достижения-2017
• Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату
• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
— 4 января 2018 —
Согласно указу президента Украины №451/2017, подписанного 29 декабря, в Донецкой области реорганизованы местные суды. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
— 4 января 2018 —
Первое в наступившем году совещание с руководителями служб, отделов и коммунальных предприятий состоялось в необычном формате. Проходило оно не во вторник, а в среду и не в большом, а в малом зале исполкома.
— 4 января 2018 —
К вечеру 31 декабря мусорные баки в городе начали переполняться. Ввиду отсутствия свободного места жителям пришлось складывать пакеты с отходами возле контейнеров. 1 января многие площадки для сбора ТБО оказались буквально завалены мусором.
— 4 января 2018 —
На прошлой неделе в поликлинике горбольницы №1 (бывшая поликлиника АИЗа) состоялось открытие обновленного флюорографического кабинета.
Приветствую, гость! Вход
4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
• Итоги года: спортивные события и достижения-2017
• Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату
• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кормить славянских школьников станут лучше»
На заседании исполкома 3 января было принято решение о двукратном увеличении стоимости питания учащихся общеобразовательных школ, которое обеспечивается за счет средств местного бюджета.