Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии

На прошлой неделе представители депутатского корпуса и городской администрации, областного управления физкультуры и спорта, общественного совета и местных СМИ посетили детский лагерь, чтобы оценить его состояние и перспективы дальнейшего использования. Ознакомительный визит в Святогорск состоялся 4 января.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАВХОЗ

Как обстоят дела в «Лесной сказке», гостям рассказал заведующий хозяйственной частью Владимир Скиба, который по совместительству является членом исполкома Святогорского горсовета и руководителем местной ячейки «Правого сектора». Ему в 2015 году пришлось заниматься восстановлением лагеря после того, как учреждение пустовало на протяжении трех лет. Тогда, чтобы вдохнуть жизнь в заброшенные корпуса, пришлось потратить много сил и средств. На тот момент бюджетного финансирования не было, деньги приходилось занимать и просить в качестве благотворительной помощи (впоследствии рассчитаться с долгами помог Славянский горсовет). Чтобы заменить 600 метров аварийного водопровода, завхоз на свой страх и риск взял кредит.

«Никто не верил, что лагерь можно «поднять». Но, тем не менее, мы его восстановили и запустили», - рассказывает Скиба.

Кроме того, при содействии местных активистов на территории лагеря высадили 200 кустов роз. После того, как все было сделано, люди, которые работали вместе с ним, сказали, что на подобный подвиг никогда больше не пойдут. В тот год лагерь работал в одну смену.

В 2016 году учреждение получило финансирование из городского бюджета. На косметический ремонт, покупку мебели, холодильного и прочего оборудования было израсходовано порядка полумиллиона гривен. По словам завхоза, выделенной суммы на все нужды оказалось маловато. Но, тем не менее, в тот сезон лагерь работал уже в две смены и принял, в общей сложности, 325 детей. Примерно столько же школьников побывало в «Лесной сказке» и в прошлом году.

СЛАВЯНСКУ ЛАГЕРЬ НЕ ПО КАРМАНУ

После краткого исторического экскурса Владимир Скиба показал гостям территорию лагеря, спальные корпуса и хозяйственные помещения.

«Лесная сказка» представляет собой типичный детский лагерь советского времени. Существенных перестроек и преобразований с момента постройки здесь не было, поэтому здания, возраст которых исчисляется десятками лет, практически не изменились. В целом, нынешнюю его обстановку можно назвать спартанской.

Принимавший участие в поездке заммэра Юрий Подлесный подчеркнул, что земля, на которой находится лагерь, принадлежит Святогорскому горсовету. В коммунальной собственности Славянского горсовета находятся только здания и сооружения.

Владимир Скиба говорит, что устаревшая инфраструктура лагеря нуждается в ремонте, требующем капитальных вложений. Прежде всего, необходимо перестраивать крыши жилых помещений. Их уклон невелик, и если выпадет много снега, вполне вероятно обрушение. Шифер местами заменили, но, поскольку на все корпуса его не хватило, в отдельных местах кровли протекают.

Помещение столовой довольное большое, в нем могут одновременно поместиться около трехсот человек. Оно также требует ремонта: на одном из участков, прилегающих к тыльной стене, проседают фундамент и пол. Кроме того, необходимо менять устаревшую систему вентиляции.

Из развлечений в «Лесной сказке» имеются разве что уличные спортивные снаряды. Игровой павильон, где дети могли бы проводить досуг, не работает: здание находится в аварийном состоянии, на его восстановление требуется порядка 300-400 тысяч грн.

Завхоз убежден, что руководству Славянска следует пойти навстречу областной администрации и передать ей «Лесную сказку» для создания тренировочной базы. Он утверждает, что средств, которые выделяет местный бюджет на содержание лагеря, недостаточно, и вряд ли необходимые ассигнования появятся в дальнейшем. Тем более казне не по карману создать в загородном учреждении комфортные условия, превратив его из затрапезной летней дачи в современный оздоровительный центр.

ВМЕСТО «СКАЗКИ» - ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Как выяснилось, выбор областного руководства пал на «Лесную сказку» неслучайно. Во-первых, территория лагеря довольно ухожена, поэтому строительство новых объектов не потребует особой подготовки. Во-вторых, в непосредственной близости находится областной лагерь «Изумрудный город». Там имеется своя школа, поэтому подготовка юных спортсменов может проходить без отрыва от учебного процесса. В-третьих, неподалеку проходит магистральный газопровод, к которому можно подключить будущую котельную.

По мнению Владимира Скибы, территорию лагеря следует поделить на две части. Одну отдать области, а на второй - оборудовать палаточный лагерь. По его словам, подобную форму оздоровления школьников поддерживает председатель ДонОВГА Павел Жебривский, и уже дано задание разработать специальную программу развития и поддержки таких городков.

Для будущего стана энтузиаст уже придумал название: «Святогорская казацкая сечь». Он обещает поставить дело таким образом, что начинание привлечет массу экскурсий. «Лагерь будет привлекательным для спортсменов, туристов, скаутов и краеведов», - говорит он. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны: к территории, на которой планируется разместить «Святогорскую сечь», подведены вода и электричество.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе «Лесной сказки» должны принять депутаты Славянского городского совета. Предварительно вопрос еще будет рассматриваться на заседаниях профильных депутатских комиссий, а также вынесен на общественное обсуждение.