 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Поминальная культура

«Перлина Донеччини» осталась без дотаций

Антон Скворцов
11 января 2018 Просмотров: 186 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • «Арт-палац» - одна из достопримечательностей «Перлини Донеччини», ее визитная карточка.
  • Так во «Дворце искусств» выглядит интерьер одной из комнат.

Второй частью поездки в Святогорск стал визит в санаторно-оздоровительный комплекс «Перлина Донеччини». Сюда делегацию привезли показать, какие условия оздоровления предлагает областное коммунальное учреждение и во что, будучи объектом областного подчинения, может превратиться территория «Лесной сказки». 

Собственно, сравнивать «Лесную сказку» в ее нынешнем состоянии с «Перлиной Донеччини» не совсем корректно. Можно сказать, что городской лагерь существует в режиме выживания, тогда как область в свое время вложила в «Жемчужину» миллионы гривен, создав на базе двух детских лагерей – «Красной гвоздики» и «Донецкого орленка» – образцово-показательный оздоровительный комплекс площадью 25 гектаров. Для полноценного отдыха и досуга здесь есть все: спортплощадки, футбольное поле, кружки и секции, лечебные кабинеты и многое другое.

«Перлина Донеччини» работает круглый год. Директор оздоровительного комплекса Андрей Остроцкий рассказал, что сейчас в лагере находятся 140 детей. Летом же количество отдыхающих доходит до тысячи. В прошлом году в «Перлине» побывали 2350 человек. В зависимости от уровня комфорта, стоимость путевок сюда колеблется от 4 до 7,5 тыс. гривен. Численность персонала в летний период составляет порядка 250 человек, зимой – 65. 

С прошлого года здравница вынуждена обходиться без бюджетных дотаций. Если в 2016 году на выплату зарплаты и оплату коммунальных услуг область предоставила финансовую поддержку в сумме почти 1,5 млн гривен, то в 2017-м «Жемчужина» не получила ничего. В 2016 году за счет областного бюджета было приобретено 1700 льготных путевок, в 2017-м это количество сократилось до трехсот. Тем не менее, здравница продолжает оставаться на плаву, работая на самофинансировании и получая прибыль. Дополнительный доход приносит предоставление помещений для проведения различных тренингов, семинаров и т. д. 

Андрей Остроцкий считает, что будущее «Перлини Донеччини» всецело зависит от того, сможет ли учреждение идти в ногу со временем. «Если лагерь будет стоять на месте, если не будет инновационных технологий и прочего, мы не выживем. Дети от нас будут уходить», - уверен он. Причем, по его словам, эта тенденция прослеживается уже явно: если 10 лет назад в Святогорске за одну летнюю смену отдыхали сразу 10 тысяч детей, то сейчас здесь работают всего пять лагерей, которые еле-еле наполняются.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

11 января 2018

Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»

Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока

Снижение норм означает уменьшение субсидии

Программа развития Славянска: планы на 2018 год

Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать

Поминальная культура

Образы и подобия

Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

«Перлина Донеччини» осталась без дотаций

Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии

Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»

Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия

В гостях у тетки Ганны: как в «Теплице» Рождество отмечали

Новая традиция: елочные игрушки в обмен на призы от спонсоров

На Соборной площади искали тех, кто верит в Деда Мороза

10 января 2018

Коутиньо примерил форму «Барселоны»

«Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ

Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге

Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

Также в разделе

Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»

— 11 января 2018 —

В начале нового года городской голова Вадим Лях встретился с активистами общественного объединения «Друзья парка «Шелковичный». По необъяснимой причине мероприятие, проходившее 9 января в кабинете мэра, пресс-служба объявила закрытым для СМИ. Поэтому репортаж о нем журналистам «ТВ плюс» пришлось готовить, основываясь на видеосъемке одного из присутствовавших на встрече активистов.

Читать далее ⇒

Программа развития Славянска: планы на 2018 год

— 11 января 2018 —

Заключительная сессия горсовета, прошедшая в конце 2017 года, утвердила Программу социально-экономического развития Славянска на год нынешний.

Читать далее ⇒

Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии

— 11 января 2018 —

Власти Славянска продолжают изучать возможность передачи «Лесной сказки» в распоряжение обладминистрации под строительство региональной тренировочной базы для подготовки спортсменов-олимпийцев.

Читать далее ⇒

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

— 4 января 2018 —

Согласно указу президента Украины №451/2017, подписанного 29 декабря, в Донецкой области реорганизованы местные суды. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Перлина Донеччини» осталась без дотаций»

Второй частью поездки в Святогорск стал визит в санаторно-оздоровительный комплекс «Перлина Донеччини». Сюда делегацию привезли показать, какие условия оздоровления предлагает областное коммунальное учреждение и во что, будучи объектом областного подчинения, может превратиться территория «Лесной сказки». 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия

В гостях у тетки Ганны: как в «Теплице» Рождество отмечали

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За год - более 3000 нарушений ПДД

В деле Штепы уволился пятый судья

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока

Снижение норм означает уменьшение субсидии

Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Образы и подобия

Пересоили

Канский фестиваль

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Коутиньо примерил форму «Барселоны»

«Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ

Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

11 января 2018

Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»

Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока

Снижение норм означает уменьшение субсидии

Программа развития Славянска: планы на 2018 год

Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать

Поминальная культура

Образы и подобия

Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

«Перлина Донеччини» осталась без дотаций

Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии

Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»

Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия

В гостях у тетки Ганны: как в «Теплице» Рождество отмечали

Новая традиция: елочные игрушки в обмен на призы от спонсоров

На Соборной площади искали тех, кто верит в Деда Мороза

10 января 2018

Коутиньо примерил форму «Барселоны»

«Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ

Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге

Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top