«Перлина Донеччини» осталась без дотаций

Второй частью поездки в Святогорск стал визит в санаторно-оздоровительный комплекс «Перлина Донеччини». Сюда делегацию привезли показать, какие условия оздоровления предлагает областное коммунальное учреждение и во что, будучи объектом областного подчинения, может превратиться территория «Лесной сказки».

Собственно, сравнивать «Лесную сказку» в ее нынешнем состоянии с «Перлиной Донеччини» не совсем корректно. Можно сказать, что городской лагерь существует в режиме выживания, тогда как область в свое время вложила в «Жемчужину» миллионы гривен, создав на базе двух детских лагерей – «Красной гвоздики» и «Донецкого орленка» – образцово-показательный оздоровительный комплекс площадью 25 гектаров. Для полноценного отдыха и досуга здесь есть все: спортплощадки, футбольное поле, кружки и секции, лечебные кабинеты и многое другое.

«Перлина Донеччини» работает круглый год. Директор оздоровительного комплекса Андрей Остроцкий рассказал, что сейчас в лагере находятся 140 детей. Летом же количество отдыхающих доходит до тысячи. В прошлом году в «Перлине» побывали 2350 человек. В зависимости от уровня комфорта, стоимость путевок сюда колеблется от 4 до 7,5 тыс. гривен. Численность персонала в летний период составляет порядка 250 человек, зимой – 65.

С прошлого года здравница вынуждена обходиться без бюджетных дотаций. Если в 2016 году на выплату зарплаты и оплату коммунальных услуг область предоставила финансовую поддержку в сумме почти 1,5 млн гривен, то в 2017-м «Жемчужина» не получила ничего. В 2016 году за счет областного бюджета было приобретено 1700 льготных путевок, в 2017-м это количество сократилось до трехсот. Тем не менее, здравница продолжает оставаться на плаву, работая на самофинансировании и получая прибыль. Дополнительный доход приносит предоставление помещений для проведения различных тренингов, семинаров и т. д.

Андрей Остроцкий считает, что будущее «Перлини Донеччини» всецело зависит от того, сможет ли учреждение идти в ногу со временем. «Если лагерь будет стоять на месте, если не будет инновационных технологий и прочего, мы не выживем. Дети от нас будут уходить», - уверен он. Причем, по его словам, эта тенденция прослеживается уже явно: если 10 лет назад в Святогорске за одну летнюю смену отдыхали сразу 10 тысяч детей, то сейчас здесь работают всего пять лагерей, которые еле-еле наполняются.