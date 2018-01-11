Программа развития Славянска: планы на 2018 год

Заключительная сессия горсовета, прошедшая в конце 2017 года, утвердила Программу социально-экономического развития Славянска на год нынешний.

Документ представляет собой обобщенный план мероприятий, которые намечены в той или иной отрасли городского хозяйства. Он включает 517 задач, общая сумма расходов на выполнение которых исчисляется почти 2,5 миллиардами гривен и 580 тысячами евро. Финансироваться они будут за счет бюджетов разных уровней, а также внебюджетных источников, в том числе - средств предприятий. Расходы местного бюджета запланированы в размере 214 млн гривен.

Документ весьма обширный, поэтому мы сочли целесообразным привести лишь основные выдержки.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ

Объем продукции промышленных предприятий города спрогнозирован на уровне 2 миллиардов гривен. Эта цифра превышает прошлогоднюю на 800 миллионов. Отмечается, что ведущая роль будет принадлежать машиностроительный, керамической и пищевой отраслям.

В промышленной отрасли Программой запланированы 5 мероприятий, затраты на которые составят более 2 млн гривен. Финансировать их предприятия будут за счет собственных средств.

Ожидается, что в нынешнем году населению города будет оказано бытовых услуг на сумму 14 млн гривен, что на 10% больше показателя 2017 года. Сеть предприятий бытового обслуживания планируется увеличить на 4 единицы, внедрив 3 новых вида услуг и создав 24 новых рабочих места. прогнозируемые затраты это составят 2,9 млн гривен.

ИНВЕСТИЦИИ

Одна из задач, которые ставит перед собой руководство города – привлечение внешних инвестиций.

На реализацию проектов по улучшению городской инфраструктуры из госбюджета планируется получить почти 742 миллиона гривен. Размер финансовой и технической помощи от международных партнеров оценивается в 580 тысяч евро.

ЖИЛКОММУНХОЗ

В сфере жилищно-коммунального хозяйства перечень задач достаточно обширен. Запланирована реконструкция двух котельных и 2,8 км тепловых сетей, капремонт 19 км сетей наружного освещения, установка 248 приборов учета воды в жилых домах, реконструкция 5 км водопроводных сетей, капремонт 14,2 км ливневой канализации и 7 км дренажных систем.

В многоквартирных жилых домах планируется заменить 3,5 км водопроводных и 1,8 км канализационных труб, восстановить 4 системы пожаротушения. Намечена замена одного и капитальный ремонт 9 лифтов. 1,6 млн гривен местный бюджет планирует направить на поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов.

Расходы на мероприятия по благоустройству территории города обозначены в сумме 86,3 млн гривен. Они включают: приобретение 280-ти контейнеров для сбора ТБО с так называемым еврозахватом (1,8 млн грн), покупку нового мусоровоза (2,5 млн), спецтехники, механизмов и средств малой механизации (1,8 миллиона), саночистку мест общего пользования и кладбищ (924 тысячи), покупку и обслуживание двух биотуалетов (19 тыс. грн), ремонт общественного туалета на автостанции (80 тыс), удаление аварийных деревьев (1,3 млн), озеленение (600 тыс.), борьбу с амброзией (220 тысяч), инвентаризацию зеленых насаждений (130 тыс. грн).

На ремонт и содержание объектов наружного освещения заложено 10,3 млн. гривен. Расходы на дорожное хозяйство, по предварительным подсчетам, составят 58,7 млн гривен. В эту сумму входят: капремонт дорожного покрытия (18 млн гривен), ремонт тротуаров (7 млн) и внутриквартальных дорог (столько же), содержание улично-дорожной сети (5 млн). Затраты на текущий ремонт и грейдеровку пока не указаны, поскольку неизвестны объемы предстоящих работ.

Кроме того, запланированы: ремонт павильонов ожидания на остановках общественного транспорта (300 тысяч), покупка спецтехники для ремонта дорожного покрытия на сумму 4,5 млн гривен, установка, ремонт и содержание технических средств регулирования дорожного движения (2,3 млн грн), разработка комплексной схемы организации дорожного движения (1 млн), паспортизация дорог (2,4 млн грн).

Планируется капитальный ремонт двух и текущий ремонт пяти памятников, посвященных победе над нацизмом во Второй мировой войне. Во дворах многоэтажек и в частном секторе задумана установка 25 детских площадок.

Выполнение перечисленных и других мероприятий потребует расходов в сумме 222,8 млн гривен. Доля городского бюджета в ней составит 124,2 млн, предприятий – 14,3 млн, других источников – 84,4 миллиона.

ТРАНСПОРТ

В части транспортной инфраструктуры намечено приобретение пяти новых троллейбусов на сумму 15 млн гривен. По-прежнему остается в планах восстановление троллейбусного маршрута №5 «Ж.-д. вокзал – промрайон Восточный», что позволит обеспечить почти 10 тысяч человек социально значимым видом транспортного сообщения. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 20,8 млн гривен.

Кроме того, ожидается текущий ремонт 7-ми мостов и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту еще 4-х мостов и путепроводов (1,8 млн).

Размер компенсаций, которые планируется выплатить перевозчикам из местного бюджета за провоз льготных категорий пассажиров, составит: 2 млн для автоперевозчиков, 6 млн – троллейбусному управлению и 1,8 млн – железной дороге.

Суммарные расходы на выполнение перечисленных мероприятий составят 48,7 млн гривен, в том числе 12,2 млн за счет местного бюджета, 700 тыс. грн - из средств предприятий, 35,8 млн - из других источников финансирования.

Центр предоставления административных услуг

Одной из задач Программы является завершение строительства Центра предоставления административных услуг.

Финансирование объекта осуществляется по Программе развития ООН. Его сумма составляет 9,7 миллиона гривен, из которых 309 тысяч вложены местным бюджетом в качестве софинансирования.

5,8 миллиона гривен будет потрачено на покупку офисного, компьютерного и спецоборудования, а также программного обеспечения (львиную долю в этой сумме займут средства госбюджета). 1,5 миллиона, из которых большая часть будет предоставлена областным бюджетом, пойдет на приобретение оборудования для оказания услуг миграционной службы (изготовления id-карт и загранпаспортов). На оснащение Центра мебелью будут потрачены 1,3 млн гривен средств ПРООН.