Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»

В начале нового года городской голова Вадим Лях встретился с активистами общественного объединения «Друзья парка «Шелковичный». По необъяснимой причине мероприятие, проходившее 9 января в кабинете мэра, пресс-служба объявила закрытым для СМИ. Поэтому репортаж о нем журналистам «ТВ плюс» пришлось готовить, основываясь на видеосъемке одного из присутствовавших на встрече активистов.

Сегодняшние реалии

Определенная часть заседания была посвящена выполняющимся в парке работам. Как объяснили городской голова и секретарь Славянского горсовета Жан Ким, сейчас осваивается первая часть транша из областного экологического фонда. На этом этапе планируется вымостить плиткой тротуары и аллеи, расчистить и подготовить площадки для будущих объектов, а также осушить территорию «Шелковичного» и затапливаемый участок улицы Лозановича. Одним из компонентов дренажной системы должно стать восстановленное озеро возле летнего кинотеатра. При этом городское руководство предполагает сделать там не дикий пруд, а декоративный водоем - с искусственным дном, благоустроенным побережьем и водными растениями.

После перепланировки территории часть частных объектов развлекательной сферы перенесут вглубь территории. Сроки окончания этого этапа ни мэр, ни секретарь не назвали, сообщив, что во многом это зависит от погодных условий.

Встречные проекты

Активисты, в свою очередь, озвучили несколько предложений по реализации на территории парка разноплановых проектов – от школы ландшафтного дизайна, до обустройства птичника. На это у Вадима Ляха оказались встречные предложения – создать в восточной части парка зону, засаженную редкими породами деревьев. Рабочее название проекта «Ботанический сад». Закупку и высадку деревьев предлагается выполнить за средства меценатов.

Что касается питомника с диковинными и типичными для нашей местности птицами, то его Вадим Лях видит в составе другого проекта – музейного комплекса под открытым небом. Идея состоит в том, чтобы построить из дерева и камня за летним кинотеатром реконструкцию древней крепости, разместив в ней несколько локаций: кузнечную и гончарную мастерские, конюшню и птичник. Перед разработкой эскиза и составлением сметы инициаторы проекта хотят обратиться к краеведческому музею в надежде на то, что хранящиеся там сведения позволят максимально приблизить внешний вид объекта к аутентичной Торской крепости. Об объемах финансирования и его источниках речь пока не идет.

Сфера ответственности и план работы

Зашел на мероприятии разговор и о формах взаимодействия волонтеров с городским руководством. Предложений по этому поводу прозвучало два: создать профильную общественную организацию, или ввести общественников в состав наблюдательного совета при КП «Парк «Шелковичный». По словам Вадима Ляха, его устроят оба варианта, главное, чтобы волонтеры смогли определиться с представителем объединения, который будет контактировать с мэром в рабочем режиме.

Выражая готовность содействовать в развитии парка, общественники подчеркнули, что исключительно волонтерскими потугами «раскачать» объект массовой культуры и отдыха не выйдет. Для этого необходим отдельный специалист, который будет заниматься культурологическим менеджментом «Шелковичного» на платной основе. Как можно было понять из комментариев, предварительное решение об этом уже имеется, осталось дождаться расчета стоимости отдельной штатной единицы в структуре коммунального предприятия.