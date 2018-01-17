Ртуть по-прежнему на повестке дня

|17 января 2018
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Совещание с руководителями коммунальных предприятий, служб, управлений и отделов исполкома вернулось к формату аппаратного и, как прежде, прошло в большом зале исполкома.
На этот раз обошлось без эксцессов. Возможно, потому что в отсутствие городского головы Вадима Ляха совещание проводил заммэра Дмитрий Диденко. Активисты ограничились развешиванием в зале нескольких листов бумаги со словом «Ртуть» и вопросами к руководителям профильных отделов о дальнейшей судьбе люминесцентных ламп, отработавших срок службы и находящихся на территории города.
В частности, такой вопрос был адресован начальнику гороо. Игорь Рублевский сообщил, что за отделом образования таких ламп числится около трех тысяч, хранятся они в надлежащих условиях и опасности для окружающих не представляют. Также начальник гороо добавил, что уже подписан договор с предприятием из Днепра, которое займется вывозом ламп и их утилизацией.
Председатель общественной организации «Слов'янська січ» Василий Хоменко поинтересовался, знают ли в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций о том, что разбитые лампы якобы хранятся в музыкальной школе. На это представитель ГСЧС ответил, что, возможно, такие данные в управление и поступали, но лично ему об этом ничего не известно, и пообещал информацию проверить.
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Совещание с руководителями коммунальных предприятий, служб, управлений и отделов исполкома вернулось к формату аппаратного и, как прежде, прошло в большом зале исполкома.