С уборкой снега на дорогах справились

Снег, который наконец-то выпал в начале недели, заставил КП «Водопонижение» перейти в усиленный режим работы.

Директор предприятия Сулейман Фарзалыев доложил, что, начиная с понедельника, 15 января, на уборке дорог работало восемь единиц техники. За сутки для обработки асфальтобетонного покрытия было использовано около 70 кубометров противогололедных материалов.

Директор СТрУ Сергей Иванченко поблагодарил руководителя службы, отметив, что к утру основные городские дороги были расчищены и пригодны для езды.

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