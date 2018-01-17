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Фотофакт

Он все-таки существует

С уборкой снега на дорогах справились

Антон Скворцов
17 января 2018 Просмотров: 147 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Снег, который наконец-то выпал в начале недели, заставил КП «Водопонижение» перейти в усиленный режим работы.

Директор предприятия Сулейман Фарзалыев доложил, что, начиная с понедельника, 15 января, на уборке дорог работало восемь единиц техники. За сутки для обработки асфальтобетонного покрытия было использовано около 70 кубометров противогололедных материалов. 

Директор СТрУ Сергей Иванченко поблагодарил руководителя службы, отметив, что к утру основные городские дороги были расчищены и пригодны для езды.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение минувшей недели силами КП «Славгорводоканал» были ликвидированы 47 аварий на водопроводных сетях и 36 канализационных засоров. Генеральный директор предприятия Андрей Кийко отметил, что работу аварийно-восстановительных бригад затрудняет морозная погода.  
  • Объем воды, поставляемой городу компанией «Вода Донбасса», в отчетном периоде составил 18,1 тыс. кубометров в сутки. Подача воды с фильтровальной станции находилась в районе 5 тыс. кубометров. Суммарное ежесуточное водоснабжение города составило 23,1 тыс. «кубов».    
  • В результате рейдов, проведенных совместно с патрульной полицией, работники профильной инспекции исполкома составили 5 админпротоколов и 2 предписания за нарушение правил благоустройства. Материалы переданы на рассмотрение в админкомиссию.

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Комментарии к статье «С уборкой снега на дорогах справились»

Снег, который наконец-то выпал в начале недели, заставил КП «Водопонижение» перейти в усиленный режим работы.

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