В центр города запретят въезд грузовиков

От органов полиции получено предписание о необходимости установки дорожных знаков, запрещающих проезд грузового транспорта через центр города.

Об этом сообщил заммэра Дмитрий Диденко и поручил КП «Водопонижение» приступить к их монтажу уже сейчас.

Директор предприятия Сулейман Фарзалыев (на фото) проинформировал, что накануне предприятие получило 64 новых дорожных знака, еще 24 должны прибыть в ближайшие дни.