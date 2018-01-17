В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду

Очередная пресс-конференция городского головы Вадима Ляха, состоявшаяся 16 января, началась с неважного, но актуального вопроса о елке на центральной площади Славянска. Как выяснилось, убирать новогоднее дерево пока не будут. «Видите, снежок пошел. Пусть она немного заснеженной постоит. Детвора хотя бы сфотографируется с елкой и снегом. А потом, через недельку, уберем», - ответил мэр. Далее перешли к более насущным проблемам.

Бесхозные мосты вернем городу, а потом отремонтируем

На сайте городского совета появилась петиция о ремонте понтонного моста, расположенного возле железнодорожной станции «Карандашная фабрика». На сегодняшний день она набрала 216 голосов из 250 необходимых. Комментируя ситуацию, Вадим Лях заметил, что мост является так называемым «бесхозным хозяйством».

- Таких мостов в городе четыре. Когда-то их строили предприятия, чтобы сотрудникам было легче добираться на работу. Но на баланс сооружения никто не брал. Сейчас мы ведем работу по возврату этих мостов в коммунальную собственность громады. Только после этого будем ставить вопрос о ремонте, - объяснил градоначальник.

По его словам, «это чисто процедурный вопрос», поскольку городские власти могут решить его без привлечения третьих лиц. На процедуру, как считает мэр, понадобится от 1 до 3 месяцев. Так что, судя по всему, к ремонту можно будет приступить уже нынешней весной.

Туалет-миллионник будет летним

На строительство туалета в центральном парке городская казна потратила 1 млн 67 тыс. гривен. Эти цифры озвучил мэр Славянска Вадим Лях. Однако, как уже сообщала «ТВ плюс», откроется место общего пользования лишь весной. Предположительно, в мае, когда в «Шелковичном» завершатся ремонтные работы.

- Это будет бесплатный для населения туалет. Но его содержание потребует определенных средств. Все затраты на уборщицу, воду, электричество, туалетную бумагу, в конце концов, лягут на местный бюджет. Мне интересно посмотреть, хватит ли у наших жителей культуры, поддерживать туалет в нормальном состоянии, - говорит мэр.

Развивая свою мысль, Лях объяснил, что обычно бесплатные уличные сортиры приходят в упадок. При этом речь идет не только о Славянске, хотя и он может послужить наглядной иллюстрацией. Именно поэтому туалет не будет работать в осенне-зимний период.

- Хочется, чтобы он вообще дожил до следующей зимы, - довольно пессимистично заявляет градоначальник.

Зимой эксплуатация туалета сопряжена с дополнительными расходами. Если помещение не отапливать, при морозах там порвет систему водоснабжения. Если отапливать, то электричеством, поскольку строить еще и котельную - нерентабельно. Оставить электрическое отопление на ночь можно лишь при наличии сторожа. Еще и такие расходы бюджету не по карману. По мнению мэра, с его доводами согласятся все, кто живет в частном секторе или имеет дачу.

«Как бы ни хотелось отапливать загородный домик зимой, обычно люди, которые там постоянно не живут, на это не соглашаются. Если произойдет замыкание, придется все отстраивать заново», - говорит Вадим Лях.

В крайнем случае, если посетителей парка нужда придавит зимой, мэр советует попроситься в туалет в административное здание. Его ремонт обещают также окончить весной.

Славянская земля частично принадлежит Райгородку

Славянску необходимо создать генеральный план города. Но сделать это чиновники не могут. Согласно законодательству, генплан рисуется «одной линией». В Славянске же городские земли перемежаются с районными. Поэтому план будет состоять из трех разделенных границами кусков.

- У нас сложилась уникальная ситуация. Жилой сектор Семеновки - это наша земля, а промзона бывшего Химпрома принадлежит Райгородку. И таких участков не один и не два. Решить проблему на местном уровне мы не можем. Ее нужно выносить в парламент, и к тому же, сильно лоббировать. Я уже шутил, что в XVIII веке объявил бы войну и завоевал. Сейчас выхода у нас нет, - объясняет Вадим Лях.

Отдавать земли добровольно Райгородок не хочет. Понять поселок нетрудно - предприятия, которые находятся на этой земле, ежегодно приносят ему от 3 до 5 млн гривен налогов. Славянск же не может наполнить свою казну. Хотя все расходы на инфраструктуру лежат на городе.

Из-за территориальной неопределенности Славянску даже невыгодно отстаивать проект строительства содового завода на территории бывшего Химпрома.

«Мы будем рвать жилы, чтобы Райгородок получил дополнительные налоги?», - объясняет позицию мэр

Решением проблемы могло бы стать добровольное объединение громад в территориальную общину. Но Райгородок - самодостаточен и такого желание не изъявил. «Принудить силой» к такому решению у Славянска рычагов также нет.

Возможно, говорит мэр, вопрос сдвинется с мертвой точки после принятия закона об объединении громад, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде.