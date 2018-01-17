 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Он все-таки существует

Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ

Павел Коротенко
17 января 2018 Просмотров: 131 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На заседании коллегии Славянского района, проходившем 16 января, рассматривались два вопроса: об обращениях граждан за 2017 год и о выполнении программы лечения сердечно-cосудистых заболеваний.

Сухие цифры статистики

Детальный анализ обращений, поступивших в Славянскую РГА на протяжении 2017 года, представила начальник отдела делопроизводства и контроля райадминистрации Светлана Слыщенко (на фото). По озвученной ею информации, в 2017-м в органы власти поступило 1413 сообщений, что значительно (на 85 %) превышает показатель прошлого года. При этом число обращений, поданных представителям власти в ходе выездных приемов, уменьшилось вполовину. 

Изучение структуры обращений показало, что больше всего людей волнуют вопросы социальной защиты: предоставления субсидий, адресной помощи переселенцам, материальной помощи социально незащищенным категориям граждан, прочее. Если говорить о географической привязке, то наибольшее количество обращений поступило из Николаевской громады. За минувший год жители ОТГ подали 450 жалоб, включая обращения в высшие инстанции. Тройку «лидеров» в этой сфере продолжают Черкасская ОТГ (326 обращений) и Былбасовский поссовет (119 фактов). Меньше всего обращались в органы власти жители Андреевского (19) и Крестыщенского (21) сельских советов.

Приняв к сведению озвученные данные, коллегия Славянского района постановила рекомендовать руководителям местных органов самоуправления соблюдать графики личных и выездных приемов, проанализировать ситуацию с обращениями и принять меры по уменьшению их количества. В качестве самой примитивной меры руководителям городских, посеслковых и сельских советов предложили обновить информационные стенды и указать на них телефоны горячих линий профильных управлений, чтобы люди могли напрямую получать консультации от специалистов социальных служб и пенсионного фонда.

Лечение и профилактика

Коллегия также заслушала доклад главврача центральной районной больницы Александра Биланова о выполнении долгосрочной программы по предотвращению и лечению сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний. Действие программы рассчитано до 2021 года.

По информации докладчика, большое внимание в прошедшем году уделялось информационной работе с населением и повышению квалификации медиков. Были проведены 1971 беседа с пациентами и 137 тематических лекций. За 2017 год на дневном стационаре ЦРБ Николаевки курс лечения прошел 901 пациент с сердечно-сосудистым заболеванием. Кроме того, в учреждении создан электронный реестр больных с инсультами и острыми инфарктами миокарда. Эти данные ежеквартально направляются в областной центр статистики.

По предложению председателя Славянского районного совета Константина Черникова, в решение коллегии внесли дополнение о необходимости усилить работу по предотвращению распространения сердечно-сосудистых заболеваний среди детей и подростков. Аргументируя свою позицию, председатель райсовета сослался на увеличивающийся процент детей, освобожденных по состоянию здоровья от школьных уроков физкультуры. 

На реплику Александра Биланова о том, что задача выявления среди школьников вышеозначенных заболеваний на ранней стадии возложена на семейных врачей и педиатров, а в ЦРБ пациенты поступают уже с поставленными диагнозами, Константин Черников ответил тезисом о том, что в вопросах здоровья подрастающего поколения руководствоваться сугубо должностными инструкциями неправильно.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

17 января 2018

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона

Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН

Он все-таки существует

Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ

Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы

Выплата социальных пособий уже началась

Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?

В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду

Ко Дню Соборности

СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше

В центр города запретят въезд грузовиков

С уборкой снега на дорогах справились

Ртуть по-прежнему на повестке дня

Юных чемпионов-мотоциклистов наградили грамотами

11 января 2018

Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»

Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока

Снижение норм означает уменьшение субсидии

Программа развития Славянска: планы на 2018 год

Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать

Поминальная культура

Образы и подобия

Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

«Перлина Донеччини» осталась без дотаций

Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии

Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»

Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия

Также в разделе

Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

— 17 января 2018 —

В Славянске 17 января состоялся экзамен для претендентов на занятие вакантной должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку прежний экзамен был признан недействительным, в этот раз к нему было приковано внимание неравнодушной общественности.

Читать далее ⇒

Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН

— 17 января 2018 —

В славянском исполкоме 16 января состоялась встреча участников АТО с городским головой Вадимом Ляхом. Как ожидается, такие мероприятия станут традиционными и будут проходить раз в месяц.

Читать далее ⇒

Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы

— 17 января 2018 —

Время приема посетителей в абонентном отделе КП «Славгорводоканал» сократят. С 1 февраля служба будет работать, как и раньше – с 7:30 до 16:30 (в пятницу до 15:30) без перерыва.

Читать далее ⇒

В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду

— 17 января 2018 —

Очередная пресс-конференция городского головы Вадима Ляха, состоявшаяся 16 января, началась с неважного, но актуального вопроса о елке на центральной площади Славянска. Как выяснилось, убирать новогоднее дерево пока не будут. «Видите, снежок пошел. Пусть она немного заснеженной постоит. Детвора хотя бы сфотографируется с елкой и снегом. А потом, через недельку, уберем», - ответил мэр. Далее перешли к более насущным проблемам.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ»

На заседании коллегии Славянского района, проходившем 16 января, рассматривались два вопроса: об обращениях граждан за 2017 год и о выполнении программы лечения сердечно-cосудистых заболеваний.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?

Ко Дню Соборности

Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За год - более 3000 нарушений ПДД

В деле Штепы уволился пятый судья

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Выплата социальных пособий уже началась

СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше

Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Образы и подобия

Пересоили

Канский фестиваль

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

17 января 2018

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона

Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН

Он все-таки существует

Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ

Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы

Выплата социальных пособий уже началась

Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?

В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду

Ко Дню Соборности

СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше

В центр города запретят въезд грузовиков

С уборкой снега на дорогах справились

Ртуть по-прежнему на повестке дня

Юных чемпионов-мотоциклистов наградили грамотами

11 января 2018

Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»

Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока

Снижение норм означает уменьшение субсидии

Программа развития Славянска: планы на 2018 год

Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать

Поминальная культура

Образы и подобия

Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

«Перлина Донеччини» осталась без дотаций

Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии

Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»

Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top