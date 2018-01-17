Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ

На заседании коллегии Славянского района, проходившем 16 января, рассматривались два вопроса: об обращениях граждан за 2017 год и о выполнении программы лечения сердечно-cосудистых заболеваний.

Сухие цифры статистики

Детальный анализ обращений, поступивших в Славянскую РГА на протяжении 2017 года, представила начальник отдела делопроизводства и контроля райадминистрации Светлана Слыщенко (на фото). По озвученной ею информации, в 2017-м в органы власти поступило 1413 сообщений, что значительно (на 85 %) превышает показатель прошлого года. При этом число обращений, поданных представителям власти в ходе выездных приемов, уменьшилось вполовину.

Изучение структуры обращений показало, что больше всего людей волнуют вопросы социальной защиты: предоставления субсидий, адресной помощи переселенцам, материальной помощи социально незащищенным категориям граждан, прочее. Если говорить о географической привязке, то наибольшее количество обращений поступило из Николаевской громады. За минувший год жители ОТГ подали 450 жалоб, включая обращения в высшие инстанции. Тройку «лидеров» в этой сфере продолжают Черкасская ОТГ (326 обращений) и Былбасовский поссовет (119 фактов). Меньше всего обращались в органы власти жители Андреевского (19) и Крестыщенского (21) сельских советов.

Приняв к сведению озвученные данные, коллегия Славянского района постановила рекомендовать руководителям местных органов самоуправления соблюдать графики личных и выездных приемов, проанализировать ситуацию с обращениями и принять меры по уменьшению их количества. В качестве самой примитивной меры руководителям городских, посеслковых и сельских советов предложили обновить информационные стенды и указать на них телефоны горячих линий профильных управлений, чтобы люди могли напрямую получать консультации от специалистов социальных служб и пенсионного фонда.

Лечение и профилактика

Коллегия также заслушала доклад главврача центральной районной больницы Александра Биланова о выполнении долгосрочной программы по предотвращению и лечению сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний. Действие программы рассчитано до 2021 года.

По информации докладчика, большое внимание в прошедшем году уделялось информационной работе с населением и повышению квалификации медиков. Были проведены 1971 беседа с пациентами и 137 тематических лекций. За 2017 год на дневном стационаре ЦРБ Николаевки курс лечения прошел 901 пациент с сердечно-сосудистым заболеванием. Кроме того, в учреждении создан электронный реестр больных с инсультами и острыми инфарктами миокарда. Эти данные ежеквартально направляются в областной центр статистики.

По предложению председателя Славянского районного совета Константина Черникова, в решение коллегии внесли дополнение о необходимости усилить работу по предотвращению распространения сердечно-сосудистых заболеваний среди детей и подростков. Аргументируя свою позицию, председатель райсовета сослался на увеличивающийся процент детей, освобожденных по состоянию здоровья от школьных уроков физкультуры.

На реплику Александра Биланова о том, что задача выявления среди школьников вышеозначенных заболеваний на ранней стадии возложена на семейных врачей и педиатров, а в ЦРБ пациенты поступают уже с поставленными диагнозами, Константин Черников ответил тезисом о том, что в вопросах здоровья подрастающего поколения руководствоваться сугубо должностными инструкциями неправильно.