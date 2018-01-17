Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН

В славянском исполкоме 16 января состоялась встреча участников АТО с городским головой Вадимом Ляхом. Как ожидается, такие мероприятия станут традиционными и будут проходить раз в месяц.

На встречу пришли руководители и актив организаций, которые формируются в среде славянцев, прошедших войну. Кроме того, были члены семей воинов, которые сейчас находятся на линии разграничения. Поэтому говорили присутствующие не только от своего лица, но и по поручению своих побратимов.

Семеновка или недострои

Одним из главных вопросов, которые были затронуты на мероприятии, стало выделение земельных участков под строительство жилья. В конце прошлого года для участников АТО выделили 21 земельный участок в мкр-не Солнечный. Теперь из доступных территорий осталась лишь Семеновка.

На данный момент в очереди на выделение земли состоят 76 человек. Очередь формируется в хронологическом порядке, и всего в мкр-не Семеновка есть место под 150 участков. Правда, сам микрорайон, по сути пока лишь формируется.

По словам мэра, в дальнейшем здесь построят детский сад, амбулаторию, кафе, аптеки, обеспечат довольно хорошую транспортную развязку. Микрорайон будет полностью газифицирован. Сейчас, как говорит городской голова, разрабатывается проект на вторую очередь газификации. Пока же защитникам Украины предоставили лишь план будущего жилого массива с инфраструктурой. Общественные слушания по защите проекта назначены на 28 февраля.

В связи с этим был вновь поднят вопрос о возможности изыскать другие участки для нужд «АТОшников». В частности, речь шла о незастроенных пустырях на улицах Аэродромной, Зеленой и о долгострое возле молокозавода. Что касается незастроенных городских территорий, по ним, как пообещал мэр, соответствующие службы отчитаются в следующий раз. А вот с долгостроями ситуация остается сложной. По недострою на ул. Центральной, 38, дело находится в прокуратуре. А недостроенная многоэтажка на Торской продавалась ликвидатором за 4,5 млн. Покупать ее город счел нецелесообразным, поскольку провести обследование здания, чтобы понять, сколько в него придется вложить, не представляется возможным. По мнению чиновников, речь может пойти о сносе 2-5 этажей. Однако просьбу украинских воинов мэр счел хорошим поводом для того, чтобы вновь поднять эти вопросы. «Если цена на недострой упала, допустим до полутора миллионов, мы будем рассматривать вопрос о его покупке», - пообещал голова.

Для кого в городе вип-палаты в больницах

Неожиданно острым оказался вопрос с предоставлением участникам АТО медицинских услуг. Как выяснилось, инвалидам новой войны (их в городе всего четверо) не предоставляют места в палатах для участников Второй мировой. Начальник горздрава Елена Джим назвала это своей недоработкой. Городские власти пообещали, что проблема будет решена незамедлительно.

Елена Джим предложила воинам связываться с ней напрямую, «не стесняясь». Также она призвала их стать участниками программы «Доступні ліки». Тем более, что, кроме сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа, с нынешнего года можно получать лекарства при болезнях желудочно-кишечного тракта, депрессии и анемии.

Еще одна проблема, которую озвучили участники АТО, касалась отсутствия единого окна в УСЗН, где мобилизовавшиеся воины могли бы оформлять все положенные пособия.

- Нам приходится ходить по кабинетам коммунальных учреждений, выстаивать очереди. Но не это главное. Человек, вернувшийся с передовой, еще некоторое время в душе воюет. Это особенность психики. А в очередях бывает разное. Кто-то может не сдержаться, зачем нам инциденты? - поделились ветераны.

Как выяснилось, «единые окна» успешно работают в УСЗН других городов. Участники АТО подают туда все документы, а один раз в месяц в управлении собираются представители коммунальных предприятий, чтобы ветераны могли оформить все пособия и льготы без очереди.

Вадим Лях пообещал, что в Славянске такое окно откроется в течение двух ближайших месяцев, но документы у воинов начнут брать уже сейчас.

Планы на будущее

На следующую встречу было решено пригласить перевозчиков. Причем не только местных, но и тех, кто осуществляет перевозки по пригородным и междугородним маршрутам. Эту тему все присутствующие признали злободневной.

Ветераны назвали прошедшую встречу достаточно конструктивной. Но признались, что вливаться в мирную жизнь - трудно. «Все тебе вроде бы улыбаются, но проблема остается нерешенной», - говорят защитники.