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Фотофакт

Он все-таки существует

Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

Светлана Вьюниченко
17 января 2018 Просмотров: 134 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Андрей Секлецов участвует в конкурсе на должность начальника УЖКХ второй раз.

В Славянске 17 января состоялся экзамен для претендентов на занятие вакантной должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку прежний экзамен был признан недействительным, в этот раз к нему было приковано внимание неравнодушной общественности.

На вакансию заявились три претендента. Все трое, согласно поданным документам, имеют высшее образование и являются временно безработными. 38-летний Денис Калиберда получил образование по специальности «Энергетика сельхозпроизводства». Его ровесник Владимир Башкаев закончил вуз по специальностям «Экономика и предпринимательство; маркетинг». Андрей Секлецов, которому в мае исполнится 50 лет, получил образование по специальностям «Экономика производства; государственное управление».

Напомним, что в прошлый раз конкурс проходил 27 ноября. Тогда на него заявились два участника: Андрей Секлецов и бывший председатель Славянской РГА Олег Власов. После того, как представители общественности перемешали билеты, кандидаты приступили к написанию ответов. Примечательно, что на экзаменационном листке Секлецова не был проставлен номер билета, а ответы не соответствовали вопросам. Все это активисты выложили в соцсети. В итоге Андрей Секлецов получил 0 баллов, его соперник - 11 баллов из 25-ти необходимых. Победителя таким образом определить не удалось. После этого, в декабре 2017-го, Андрей Секлецов подавался на должность специалиста 1 категории - ответственного секретаря административной комиссии при исполнительном комитете. Но в итоге от участия в конкурсе отказался.

17 января активисты и журналисты фотографировали и билеты, и ответы на них. Кстати, билеты, по требованиям общественности вновь перемешали. Денис Калиберда на экзамен не явился. Два  других претендента сдали заполненные экзаменационные листы приблизительно через час после начала экзамена. Результаты, по словам секретаря городского совета Жана Кима, будут известны через 5 дней.

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Комментарии к статье «Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ»

В Славянске 17 января состоялся экзамен для претендентов на занятие вакантной должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку прежний экзамен был признан недействительным, в этот раз к нему было приковано внимание неравнодушной общественности.

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