Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

|17 января 2018
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В Славянске 17 января состоялся экзамен для претендентов на занятие вакантной должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку прежний экзамен был признан недействительным, в этот раз к нему было приковано внимание неравнодушной общественности.
На вакансию заявились три претендента. Все трое, согласно поданным документам, имеют высшее образование и являются временно безработными. 38-летний Денис Калиберда получил образование по специальности «Энергетика сельхозпроизводства». Его ровесник Владимир Башкаев закончил вуз по специальностям «Экономика и предпринимательство; маркетинг». Андрей Секлецов, которому в мае исполнится 50 лет, получил образование по специальностям «Экономика производства; государственное управление».
Напомним, что в прошлый раз конкурс проходил 27 ноября. Тогда на него заявились два участника: Андрей Секлецов и бывший председатель Славянской РГА Олег Власов. После того, как представители общественности перемешали билеты, кандидаты приступили к написанию ответов. Примечательно, что на экзаменационном листке Секлецова не был проставлен номер билета, а ответы не соответствовали вопросам. Все это активисты выложили в соцсети. В итоге Андрей Секлецов получил 0 баллов, его соперник - 11 баллов из 25-ти необходимых. Победителя таким образом определить не удалось. После этого, в декабре 2017-го, Андрей Секлецов подавался на должность специалиста 1 категории - ответственного секретаря административной комиссии при исполнительном комитете. Но в итоге от участия в конкурсе отказался.
17 января активисты и журналисты фотографировали и билеты, и ответы на них. Кстати, билеты, по требованиям общественности вновь перемешали. Денис Калиберда на экзамен не явился. Два других претендента сдали заполненные экзаменационные листы приблизительно через час после начала экзамена. Результаты, по словам секретаря городского совета Жана Кима, будут известны через 5 дней.
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17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
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• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
• Выплата социальных пособий уже началась
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• В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду
• СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше
• В центр города запретят въезд грузовиков
• С уборкой снега на дорогах справились
• Ртуть по-прежнему на повестке дня
• Юных чемпионов-мотоциклистов наградили грамотами
11 января 2018
• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
• Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока
• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
• Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»
• Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия
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Комментарии к статье «Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ»
В Славянске 17 января состоялся экзамен для претендентов на занятие вакантной должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку прежний экзамен был признан недействительным, в этот раз к нему было приковано внимание неравнодушной общественности.