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Фотофакт

Он все-таки существует

На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

Павел Коротенко
18 января 2018 Просмотров: 192 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В последнем номере уходящего года газета «ТВ плюс» рассказывала о конфликте, возникшем в декабре между ОСМД «Левада» и владельцами одной из квартир многоэтажного дома. В новом году ситуация получила продолжение.

Напомним, что конфликт возник в связи с решением владельцев 82-й квартиры переоборудовать помещение под нежилое и обустроить для него отдельный вход со стороны улицы (на фото). Невзирая на то, что подобную реконструкцию не согласовал управляющий орган ОСМД, жильцы квартиры приступили к работам, что вызвало несколько акций протеста со стороны остальных жителей многоэтажки. В ряде случаев акции заканчивались вызовом полиции. Протесты совладельцев поддержала и газоснабжающая организация. Она указала, что пристроенное к дому крыльцо расположено в охранной зоне газопровода, а это является нарушением правил безопасности. 

В первых числах января на основании коллегиального решения жители проблемного дома самостоятельно демонтировали крыльцо. Как рассказал правозащитник Андрей Федорченко, представляющий интересы ОСМД «Левада», к застройщикам направлено предисковое уведомление с рекомендацией привести фасадную стену в первоначальный вид. Срок выполнения – месяц. В случае, если собственники квартиры не отреагируют, общество совладельцев будет обращаться с исковым заявлением в суд.

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Комментарии к статье «На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку»

В последнем номере уходящего года газета «ТВ плюс» рассказывала о конфликте, возникшем в декабре между ОСМД «Левада» и владельцами одной из квартир многоэтажного дома. В новом году ситуация получила продолжение.

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