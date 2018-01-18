На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

В последнем номере уходящего года газета «ТВ плюс» рассказывала о конфликте, возникшем в декабре между ОСМД «Левада» и владельцами одной из квартир многоэтажного дома. В новом году ситуация получила продолжение.

Напомним, что конфликт возник в связи с решением владельцев 82-й квартиры переоборудовать помещение под нежилое и обустроить для него отдельный вход со стороны улицы (на фото). Невзирая на то, что подобную реконструкцию не согласовал управляющий орган ОСМД, жильцы квартиры приступили к работам, что вызвало несколько акций протеста со стороны остальных жителей многоэтажки. В ряде случаев акции заканчивались вызовом полиции. Протесты совладельцев поддержала и газоснабжающая организация. Она указала, что пристроенное к дому крыльцо расположено в охранной зоне газопровода, а это является нарушением правил безопасности.

В первых числах января на основании коллегиального решения жители проблемного дома самостоятельно демонтировали крыльцо. Как рассказал правозащитник Андрей Федорченко, представляющий интересы ОСМД «Левада», к застройщикам направлено предисковое уведомление с рекомендацией привести фасадную стену в первоначальный вид. Срок выполнения – месяц. В случае, если собственники квартиры не отреагируют, общество совладельцев будет обращаться с исковым заявлением в суд.