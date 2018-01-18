На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

|18 января 2018
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В последнем номере уходящего года газета «ТВ плюс» рассказывала о конфликте, возникшем в декабре между ОСМД «Левада» и владельцами одной из квартир многоэтажного дома. В новом году ситуация получила продолжение.
Напомним, что конфликт возник в связи с решением владельцев 82-й квартиры переоборудовать помещение под нежилое и обустроить для него отдельный вход со стороны улицы (на фото). Невзирая на то, что подобную реконструкцию не согласовал управляющий орган ОСМД, жильцы квартиры приступили к работам, что вызвало несколько акций протеста со стороны остальных жителей многоэтажки. В ряде случаев акции заканчивались вызовом полиции. Протесты совладельцев поддержала и газоснабжающая организация. Она указала, что пристроенное к дому крыльцо расположено в охранной зоне газопровода, а это является нарушением правил безопасности.
В первых числах января на основании коллегиального решения жители проблемного дома самостоятельно демонтировали крыльцо. Как рассказал правозащитник Андрей Федорченко, представляющий интересы ОСМД «Левада», к застройщикам направлено предисковое уведомление с рекомендацией привести фасадную стену в первоначальный вид. Срок выполнения – месяц. В случае, если собственники квартиры не отреагируют, общество совладельцев будет обращаться с исковым заявлением в суд.
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18 января 2018
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• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
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• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
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Комментарии к статье «На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку»
В последнем номере уходящего года газета «ТВ плюс» рассказывала о конфликте, возникшем в декабре между ОСМД «Левада» и владельцами одной из квартир многоэтажного дома. В новом году ситуация получила продолжение.