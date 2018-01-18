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Фотофакт

Он все-таки существует

Появится ли в Славянске крепость Тор

Светлана Вьюниченко
18 января 2018 Просмотров: 267 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • 1742 год. Через 70 лет крепость действительно разрастется в настоящий город.
  • Чертеж «вновь построенного города Соленого» впервые появился в 1697 году.

Реконструкция парка «Шелковичный» предполагает появления в нем нескольких интересных локаций. Одной из них может стать воссозданная крепость Тор, с которой берет начало Славянск. Эту новость озвучил городской голова Вадим Лях на встрече с общественниками, неравнодушными к судьбе парка.

XVII век созвучен нынешним временам

Как оказалось, подобная идея давно будоражит умы местных активистов. По словам регионального координатора культурно-образовательного проекта «Музей открыт на ремонт» Дмитрия Журавлева, еще год назад предложение о воссоздании хотя бы фрагментов крепости он выносил на рассмотрение руководства парка. По его словам, «Шелковичный» - прекрасное место, где славянцы могли бы знакомиться с историей родного края.

Как краевед-аматор, Дмитрий давно занимается эпохой XVII века. Это время он называет периодом становления украинского государства. 

- Середина XVII века - очень интересное время, когда массово начали заселяться наши земли. Оно было очень активным как в военном, так и в политическом плане. В какой-то мере, изучая ту эпоху, можно провести параллели с сегодняшним днем, - объясняет свое увлечение Дмитрий Журавлев. 

Краевед рассказывает, что крепость Тор возникла на землях пограничья, где шли торговые и посольские пути. В середине XVII века заселение свободных территорий шло с двух сторон. Во-первых, сюда после битвы под Берестечком, прибивались потерпевшие поражение отряды казаков, которые не хотели идти на службу Московскому государству. А во-вторых, Москва стала заявлять на земли свои права под маркой обеспечения безопасности послов, следовавших в Европу и Крымское ханство. 

Первая крепость - просто острог

Место для крепости выбрали не случайно. Еще с 1625 года здесь существовали временные поселения солеваров, приходивших варить соль из Чугуева, Курска, Ельца, Царев-Борисова. Постоянно в солеварнях не жили. Это были временные пристанища из-за частных набегов крымских татар. Указ о строительстве крепости царь Алексей ІІ издал в 1676 году. Уже в наше время это послужило поводом изменить дату основания Славянска. 

- Всего сохранились два плана крепости Тор. Самый ранний датирован 1695 годом. Более поздний - 1742. Они хранятся в Российском государственном архиве (РГАД). Нам их предоставил исследователь, краевед Максим Меценко, проживающий в Северске, - объясняет Дмитрий Журавлев.

Судя по первому плану, изначально крепость представляла собой небольшой квадратный острожек, стены которого были 300 м длиной. В квадрате находились два здания - приказная изба для начальника острога и зелейный погреб, где хранились порох и оружие. Еще на территории располагался колодец. По бокам крепости имелись две сторожевые башни. Одна из них смотрела в сторону Маяк, которые тогда были большим посадом, где жили люди и находились казачьи отряды. В Тор они приходили лишь за солью. 

Крепость располагалась между озерами на улице Крепостной (бывшая Сакко и Ванцетти). Кроме Слепного и Кривого (так тогда называли озеро Вейсовое), имелся еще один пресный водоем - озеро Красное. Скорее всего, считают краеведы, сейчас оно стало соленым и сохранилось в полусухом состоянии за мостом, напротив заправки.

Два вида управления и конфликты на национальной почве

Постепенно возле крепости образовался посад, здесь стали жить люди, и новорожденный Тор стал развиваться быстрее насиженных Маяк. 

Наглядно этот процесс показывает второй план Торской крепости образца 1742 года. За 60 лет крепость увеличилась более, чем в 4 раза. Здесь появились 2 церкви, торговые лавки, кузница, пивоварни. Все это было окружено земляными валами и рвами с водой. Люди жили за крепостной стеной в полуземляных домах. Основная их часть располагалась под землей, над которой дом возвышался приблизительно на метр. Посад разрастался в сторону современного центра - подальше от солончаков, где трудно было надеяться на хороший урожай. Тем более, что дороги теперь были защищены. И хотя это не спасало от больших татарских набегов, которые случались пару раз в год, мелкие отряды татар, рыскавших по приграничной местности, были уже не опасны. 

И крепость, и город имели два типа управления. Государственное управление велось из Москвы, которая назначала коменданта крепости. Военной администрацией командовали казацкие сотники. Между ними, судя по архивным документам, шла вражда.

- Когда читаешь донесения 280-летней давности, очень ясно понимаешь, что история ходит по кругу, - рассказывает Дмитрий Журавлев. - Тогда вокруг крепости также активно вырубали лес. Причем, делалось это по распоряжению коменданта для развития солеварочного промысла. А казаки пытались препятствовать, из-за этого разгорались конфликты. 

«Вилла «Мария» или парк

По мнению координатора проекта, в современном Славянске есть две локации, позволяющие воссоздать старинную крепость. Одна из них - Шелковичный парк, вторая - «Вилла «Мария». 

- Конечно, полностью соорудить острог не удастся. Но можно построить часть защитной стены, сторожевую башню. Доступно воссоздать дом, кузню, гончарную мастерскую, солеварню. На этих кластерах могли бы проводиться мастер-классы или просто демонстрационные представления, - говорит Дмитрий. - У нас имеются образцы посуды, предметы быта. Так что все возможно, было бы желание. 

Такие локации не являются ноу-хау Славянска. И в Пирогово под Киевом, и в Украинском селе подо Львовом, и в близком Прелестном давно и успешно функционируют этнографические музеи под открытым небом. Славянску есть, что показать и местным жителям, и гостям города. Краеведы надеются, что их проект в ближайшем будущем станет реальностью.

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Комментарии к статье «Появится ли в Славянске крепость Тор»

Реконструкция парка «Шелковичный» предполагает появления в нем нескольких интересных локаций. Одной из них может стать воссозданная крепость Тор, с которой берет начало Славянск. Эту новость озвучил городской голова Вадим Лях на встрече с общественниками, неравнодушными к судьбе парка.

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