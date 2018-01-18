 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Он все-таки существует

В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития

Антон Скворцов
18 января 2018 Просмотров: 165 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Размер финансового участия местного бюджета в капитальном ремонте роддома составит 2,7 миллиона гривен.

На софинансирование проектов Госфонда регионального развития из бюджета Славянска будет направлено 18,6 миллиона гривен. Эти средства предусмотрят в местной казне решением ближайшей сессии горсовета.

О каких проектах идет речь, стало известно на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка 16 января. 

2 миллиона 748 тысяч гривен пойдут на софинансирование капитального ремонта родильного дома (к слову, по данным начальника отдела здравоохранения Елены Джим, работы там уже начались). Доля городского бюджета в реконструкции стадиона «Локомотив» составит 1 млн 55 тысяч, системы дезинфекции воды в плавательном бассейне – 238 тысяч, строительства Центра предоставления административных услуг – 583 тысячи гривен. 

Запланировано софинансирование капитального ремонта детских садов: №6 – в сумме 909 тысяч, №25 -  1 млн 180 тысяч, №33 - 544 тысячи, №66 – 1 млн 315 тысяч, №70 – 2 млн 142 тысячи гривен. 

Также Госфонд регионального развития может профинансировать капитальный ремонт асфальтового покрытия ряда улиц. Взнос местного бюджета составит: по улицам Генерала Батюка, Парковой, Мира и Юрия Богатикова - 3 миллиона 556 тысяч гривен, Изоляторной и Барвенковской – 4 млн 17 тыс., переулка Ярослава Мудрого – 359 тысяч гривен.

Размер софинансирования городского бюджета составляет 10% от общей суммы, которую готов предоставить ГФРР. Несложно подсчитать, что город рассчитывает получить на реализацию проектов 186 миллионов. Впрочем, не факт, что сумма будет выделена в полном размере. Отбор проектов для государственного финансирования будет проходить на основе конкурса и рейтинга приоритетных направлений развития той или иной отрасли, определенных на текущий год. Как сообщил секретарь городского совета Жан Ким, в этом году в приоритете восстановление коммунальной инфраструктуры, спортивных и дошкольных учреждений. 

Сметы с положительной экспертной оценкой по перечисленным проектам уже имеются, софинансирование будет служить гарантией участия города в их реализации.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 января 2018

РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес

Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать

В Славянске хотят возродить дружинников

Под Славянском в аварии пострадали два человека

В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

На Лесном поймали продавщицу самогона

Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков

В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом

В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов

ICO betrium.co

Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?

Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды

В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития

Появится ли в Славянске крепость Тор

Как правильно купаться на Крещение

На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

Марш до ветру

Восьмая школа разменяла девятый десяток

В Славянск привезли рождественский вертеп

Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

17 января 2018

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона

Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН

Он все-таки существует

Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ

Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы

Также в разделе

Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать

— 18 января 2018 —

В минувший четверг, 11 января, в районе пересечения улицы Вокзальной и одноименного переулка произошла водопроводная авария. Образовавшаяся утечка разрушила новое асфальтовое покрытие, уложенное осенью прошлого года.

Читать далее ⇒

Появится ли в Славянске крепость Тор

— 18 января 2018 —

Реконструкция парка «Шелковичный» предполагает появления в нем нескольких интересных локаций. Одной из них может стать воссозданная крепость Тор, с которой берет начало Славянск. Эту новость озвучил городской голова Вадим Лях на встрече с общественниками, неравнодушными к судьбе парка.

Читать далее ⇒

На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

— 18 января 2018 —

В последнем номере уходящего года газета «ТВ плюс» рассказывала о конфликте, возникшем в декабре между ОСМД «Левада» и владельцами одной из квартир многоэтажного дома. В новом году ситуация получила продолжение.

Читать далее ⇒

Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

— 17 января 2018 —

В Славянске 17 января состоялся экзамен для претендентов на занятие вакантной должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку прежний экзамен был признан недействительным, в этот раз к нему было приковано внимание неравнодушной общественности.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития»

На софинансирование проектов Госфонда регионального развития из бюджета Славянска будет направлено 18,6 миллиона гривен. Эти средства предусмотрят в местной казне решением ближайшей сессии горсовета.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес

В Славянске хотят возродить дружинников

В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Под Славянском в аварии пострадали два человека

В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

На Лесном поймали продавщицу самогона

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

Выплата социальных пособий уже началась

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Марш до ветру

Образы и подобия

Пересоили

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 января 2018

РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес

Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать

В Славянске хотят возродить дружинников

Под Славянском в аварии пострадали два человека

В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

На Лесном поймали продавщицу самогона

Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков

В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом

В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов

ICO betrium.co

Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?

Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды

В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития

Появится ли в Славянске крепость Тор

Как правильно купаться на Крещение

На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку

Марш до ветру

Восьмая школа разменяла девятый десяток

В Славянск привезли рождественский вертеп

Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

17 января 2018

Джошуа против Паркера

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона

Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ

Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН

Он все-таки существует

Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ

Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top