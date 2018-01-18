В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития

На софинансирование проектов Госфонда регионального развития из бюджета Славянска будет направлено 18,6 миллиона гривен. Эти средства предусмотрят в местной казне решением ближайшей сессии горсовета.

О каких проектах идет речь, стало известно на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка 16 января.

2 миллиона 748 тысяч гривен пойдут на софинансирование капитального ремонта родильного дома (к слову, по данным начальника отдела здравоохранения Елены Джим, работы там уже начались). Доля городского бюджета в реконструкции стадиона «Локомотив» составит 1 млн 55 тысяч, системы дезинфекции воды в плавательном бассейне – 238 тысяч, строительства Центра предоставления административных услуг – 583 тысячи гривен.

Запланировано софинансирование капитального ремонта детских садов: №6 – в сумме 909 тысяч, №25 - 1 млн 180 тысяч, №33 - 544 тысячи, №66 – 1 млн 315 тысяч, №70 – 2 млн 142 тысячи гривен.

Также Госфонд регионального развития может профинансировать капитальный ремонт асфальтового покрытия ряда улиц. Взнос местного бюджета составит: по улицам Генерала Батюка, Парковой, Мира и Юрия Богатикова - 3 миллиона 556 тысяч гривен, Изоляторной и Барвенковской – 4 млн 17 тыс., переулка Ярослава Мудрого – 359 тысяч гривен.

Размер софинансирования городского бюджета составляет 10% от общей суммы, которую готов предоставить ГФРР. Несложно подсчитать, что город рассчитывает получить на реализацию проектов 186 миллионов. Впрочем, не факт, что сумма будет выделена в полном размере. Отбор проектов для государственного финансирования будет проходить на основе конкурса и рейтинга приоритетных направлений развития той или иной отрасли, определенных на текущий год. Как сообщил секретарь городского совета Жан Ким, в этом году в приоритете восстановление коммунальной инфраструктуры, спортивных и дошкольных учреждений.

Сметы с положительной экспертной оценкой по перечисленным проектам уже имеются, софинансирование будет служить гарантией участия города в их реализации.