Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать

|18 января 2018
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В минувший четверг, 11 января, в районе пересечения улицы Вокзальной и одноименного переулка произошла водопроводная авария. Образовавшаяся утечка разрушила новое асфальтовое покрытие, уложенное осенью прошлого года.
Вскрыв асфальт в том месте, где образовался «родник», работники водоканала обнаружили заброшенный смотровой колодец, накрытый квадратной металлической плитой.
Оказалось, что водопроводная линия в этом районе проходит посередине проезжей части дороги, ведущей в сторону железнодорожного вокзала. Работники аварийно-восстановительной бригады рассказывают, что в свое время дорога на вокзал была уже, и водовод шел по обочине. Но после того, как ее расширили, обустроив разделительную полосу, труба вместе со смотровыми люками оказалась под асфальтом.
Обнаружить место аварии удалось не сразу. Вначале пришлось добраться до трубы, которая за многие годы оказалась скрыта толщей грязи. Вначале ил пытались вычерпать ведром, но затем решили использовать для этой цели гидромашину. Работы продолжались на протяжении всей пятницы, 12 января. На время ликвидации аварии подача воды окрестным домам была прекращена.
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• Появится ли в Славянске крепость Тор
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• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
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Комментарии к статье «Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать»
В минувший четверг, 11 января, в районе пересечения улицы Вокзальной и одноименного переулка произошла водопроводная авария. Образовавшаяся утечка разрушила новое асфальтовое покрытие, уложенное осенью прошлого года.