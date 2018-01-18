Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать

В минувший четверг, 11 января, в районе пересечения улицы Вокзальной и одноименного переулка произошла водопроводная авария. Образовавшаяся утечка разрушила новое асфальтовое покрытие, уложенное осенью прошлого года.

Вскрыв асфальт в том месте, где образовался «родник», работники водоканала обнаружили заброшенный смотровой колодец, накрытый квадратной металлической плитой.

Оказалось, что водопроводная линия в этом районе проходит посередине проезжей части дороги, ведущей в сторону железнодорожного вокзала. Работники аварийно-восстановительной бригады рассказывают, что в свое время дорога на вокзал была уже, и водовод шел по обочине. Но после того, как ее расширили, обустроив разделительную полосу, труба вместе со смотровыми люками оказалась под асфальтом.

Обнаружить место аварии удалось не сразу. Вначале пришлось добраться до трубы, которая за многие годы оказалась скрыта толщей грязи. Вначале ил пытались вычерпать ведром, но затем решили использовать для этой цели гидромашину. Работы продолжались на протяжении всей пятницы, 12 января. На время ликвидации аварии подача воды окрестным домам была прекращена.