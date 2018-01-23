Славянск завалило снегом

Во вторник, 23 января, жители Славянска встретили зиму, какой не было уже давно. Снег начал идти еще накануне, к утру превратившись в метель. В отдельных местах высота снежного покрова достигла полуметра, парализовав движение транспорта и пешеходов.

Передвигаться по городу стало довольно проблематично. Дворники, хотя и приступили к работе ранним утром, расчистить даже основные тротуары не успели, поэтому прохожие шли прямо по дорогам. Машины встречались редко: одни водители выехать в этот день не рискнули, а другие, чьи авто ночевали на улице, попросту не смогли.

Общественный транспорт сбился с привычного графика. Автобусы и троллейбусы ходили гораздо реже, чем обычно, поэтому не у всех жителей отдаленных микрорайонов получилось добраться на работу вовремя. На седьмой маршрут вышли пять троллейбусов – вполовину меньше, чем обычно, «двойка» же не выехала вообще.

В этот день вместо аппаратного совещания городской голова Вадим Лях провел пресс-конференцию в узком кругу подчиненных, рассказав об оперативной ситуации в городе.

Мэр сообщил, что, по состоянию на 8 часов утра 23 января, на дорогах города работали 20 единиц снегоуборочной техники. На линию вышли девять машин КАТП (в их числе - мусоровозы с лопатами), восемь – КП «Водопонижение». Два трактора дал водоканал и один – «Наружное освещение». Кроме того, были задействованы две единицы техники подразделения ГСЧС и две машины Нацгвардии: их направляли на помощь автомобилям, которые застряли в сугробах. Сотрудники КП «Водопонижение», которые вышли в ночь, должны были смениться в 7:00, но согласились поработать два-три часа сверх нормы, чтобы не терять время на пересменку.

Тем не менее, приходится признать, что имеющейся в распоряжении города снегоуборочной техники для подобного форс-мажора недостаточно. Со столь обильным снегопадом она явно не справлялась: дороги заметало очень быстро, поддерживать их в проезжем состоянии трактора и машины не успевали.

Это подтвердил и Вадим Лях. «У людей вызывает вопросы, почему они не видят результата работы… Действительно, это так. Техника работает без остановки, но фактически через полчаса–час весь маршрут, который был прочищен, опять возвращается в исходное состояние», - констатировал он. То же подтвердил директор КАТП Константин Водопьянов. «Только прочистили – буквально час, и все, такое впечатление, что там никто не ездил», - сказал он. Случались поломки: две машины в ночную смену повредили лопаты, зацепившись за заметенные снегом бордюры, и отправились в ремонт. Помощь коммунальникам оказал машиностроительный завод, где технику оперативно восстановили.

Медицинские учреждения 23 января работали в обычном режиме. Из-за снежных заносов периодически застревали машины на станции скорой помощи, туда время от времени приходилось направлять технику для расчистки подъездных путей.

По информации мэра, сообщений о ЧП на электрических, тепловых и водопроводных сетях на утро зафиксировано не было. Между тем, по данным патрульной полиции, движение по трассе «Киев-Должанский» перекрыли.

Также мэр добавил, что для оперативного реагирования на погодные условия созданы областной и местные штабы.