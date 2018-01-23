Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации

Готовясь к очередной сессии городского совета, инициативная группа депутатов объехала все объекты, которые предлагается выставить на приватизацию путем продажи. Результаты поездки обсуждались на внеплановом заседании комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции, состоявшемся 19 января.

Заброшенное и эксплуатируемое

Всего депутаты объехали 13 из 14-ти предлагаемых к приватизации объектов. За каждый из них комиссия голосовала отдельно. Как показал очный мониторинг, часть строений и помещений пришла в негодность и превратилась в стихийную свалку или «прибежище» для бомжей и наркоманов. К этой категории, в частности, отнесли туалет на трассе Киев-Довжанский, пребывающий на балансе КП «Наружное освещение», бывший детсад на улице Светлодарской, 40 и памятник архитектуры и градостроительства в переулке Учительском, 6 (балансодержатель обоих объектов - гороо). Отметим, что по зданию детского сада торги уже несколько раз срывались, и теперь его стоимость решили снизить вдвое. Что касается строения в переулке Учительском, то за последний год оно трижды подвергалось поджогам, что привело здание в полную негодность. Учитывая отсутствие бюджетных средств на восстановление и содержание вышеозначенных сооружений, комиссия предложила их все-таки продать.

Примерно такие же соображения побудили членов комиссии оставить в списке на приватизацию еще несколько объектов. К ним отнесли нежилое помещение на ул. Короленко, 8, арендуемое у жэка №6 украинской автокефальной церковью; два встроенных помещения на бульваре Пушкина, 7 (балансодержатель - жэк №1); двухэтажную постройку на бульваре Героев Крут (жэк №4) и помещение, встроенное в дом №5 в переулке Парковом (ООО "Цидило и К").

Также в перечне комиссия оставила два недостроя на ул. Коха, которые находятся на балансе КП "СлавУКС". Правда, пока не будут урегулированы вопросы землеотвода с "Укрпрофздравницей", продать их невозможно. Сроки окончания этой процедуры даже не прогнозируются.

Золотые яйца и странные ставки

Некоторые объекты депутатов приятно удивили. Среди них - аптека, под которую предприниматель арендует у жэка №7 помещение в доме № 23 на ул. Торской, и нежилое помещение на ул. Университетской, 42 (на балансе ООО "Арагорн"). В нем арендатор собирается открыть парикмахерскую. По мнению депутата Ольги Алтуниной, такие объекты можно назвать "курицей, несущей золотые яйца". Она имеет в виду регулярную арендную плату и добросовестное соблюдение предпринимателями требований по содержанию помещения в надлежащем виде. Исходя из этого, данные объекты решили снять с приватизации.

Больше всего споров разгорелось вокруг помещения в пер. Парковом, 5. К его арендатору у участников выездного заседания возникло несколько претензий. Во-первых, ставка аренды, во-вторых, состояние фасада, в-третьих, депутатов и журналистов туда демонстративно не пустили. Обсуждался на комиссии, впрочем, только первый пункт. Оказалось, что месячная аренда помещения площадью 372,8 кв м составляет всего 2,5 тыс. грн. Для сравнения можно сказать, что на Университетской предприниматель арендует 41,1 кв м за 3,7 тыс. грн в месяц. Даже с учетом зональных коэффициентов разница выглядит ошеломительно.

Согласившись, что это ненормально и что арендную ставку нужно повышать, члены комиссии, однако, не сошлись в главном - продавать помещение или оставить его в коммунальной собственности. Против второго варианта выступил депутат Александр Самсонов, заявивший, что бизнесмены готовы вкладывать капитальные средства только в собственные, а не арендуемые объекты, и что продажа помещения простимулирует будущего собственника к масштабным ремонтным работам. Голос депутата Самсонова оказался решающим, и спорное помещение все же рекомендовали к продаже.

И туалет в нагрузку

Не было единства среди членов комиссии и по злополучному общественному туалету за зданием исполкома. Как сообщила представитель организации-балансодержателя, и. о. начальника КП "Наружное освещение" Елена Негрий, за последнее десятилетие объект трижды пытались восстановить арендаторы, но успеха никто из них не добился. Что дальше делать с объектом - непонятно, и его решили включить в список на приватизацию.

Отказаться от этого призвала коллег депутат Алтунина. Она обратила внимание на то, что ценность объекта заключается не только в земельном участке в самом центре города, но и в его целевом назначении. Если участок купит частник, его статус, скорее всего, изменится, и тогда с проектом общественного туалета в центре Славянска придется окончательно проститься, считает депутат.

Вняв прозвучавшим доводам, комиссия согласилась исключить объект из перечня и дополнила решение рекомендацией отделу коммунальной собственности и управлению инвестиций разработать предложения по использованию земельного участка с сохранением его целевого назначения.

В число "исключенных" попал и хозяйственный сарай, входящий в имущественный комплекс Центра культуры и окружающей среды на ул. Вокзальной, 77 (балансодержатель - отдел культуры). Основанием для этого стало обращение директора учреждения Александра Кашлакова, попросившего оставить постройку для хозяйственной деятельности ДК. Окончательное решение по указанным в публикации объектам Славянский горсовет будет принимать на пленарном заседании 26 января.