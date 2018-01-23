|23 января 2018
|Просмотров: 155
|
На фильтровальной станции в микрорайоне Артема завершено строительство двух накопительных резервуаров, каждый из которых способен вместить 2,5 тысячи тонн воды.
Объема, который могут аккумулировать емкости, будет более чем достаточно для круглосуточного водоснабжения микрорайонов Артема и Лесной. Избыток воды обещают подавать в центр города, для чего в этом году должна быть построена перемычка между водоводами в переулке Богомольца и на улице Ярослава Мудрого. Кроме того, резервуары позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение районов на протяжении одних-двух суток в случае отключения станции по причине аварии или проведения плановых ремонтно-профилактических работ.
Кроме резервуаров, к настоящему моменту проложены основные магистральные трубопроводы, установлены смотровые колодцы. Для ввода емкостей в эксплуатацию осталось завершить пайку труб, подключить их к сети и разровнять кучи земли, оставшиеся после рытья котлованов. Со всем этим придется повременить ввиду неблагоприятных погодных условий.
«Основные элементы конструкций подводящих трубопроводов будут монтироваться из полиэтиленовых труб, а на морозе качественно спаять их не получится», - объяснил главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко.
Чтобы возобновить работы, необходимо, чтобы положительная температура продержалась хотя бы двое-трое суток.
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
— 23 января 2018 —
Готовясь к очередной сессии городского совета, инициативная группа депутатов объехала все объекты, которые предлагается выставить на приватизацию путем продажи. Результаты поездки обсуждались на внеплановом заседании комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции, состоявшемся 19 января.
— 23 января 2018 —
Во вторник, 23 января, жители Славянска встретили зиму, какой не было уже давно. Снег начал идти еще накануне, к утру превратившись в метель. В отдельных местах высота снежного покрова достигла полуметра, парализовав движение транспорта и пешеходов.
— 18 января 2018 —
В минувший четверг, 11 января, в районе пересечения улицы Вокзальной и одноименного переулка произошла водопроводная авария. Образовавшаяся утечка разрушила новое асфальтовое покрытие, уложенное осенью прошлого года.
— 18 января 2018 —
На софинансирование проектов Госфонда регионального развития из бюджета Славянска будет направлено 18,6 миллиона гривен. Эти средства предусмотрят в местной казне решением ближайшей сессии горсовета.
Приветствую, гость! Вход
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Резервуары построили, очередь за трубами»
На фильтровальной станции в микрорайоне Артема завершено строительство двух накопительных резервуаров, каждый из которых способен вместить 2,5 тысячи тонн воды.