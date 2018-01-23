Резервуары построили, очередь за трубами

На фильтровальной станции в микрорайоне Артема завершено строительство двух накопительных резервуаров, каждый из которых способен вместить 2,5 тысячи тонн воды.

Объема, который могут аккумулировать емкости, будет более чем достаточно для круглосуточного водоснабжения микрорайонов Артема и Лесной. Избыток воды обещают подавать в центр города, для чего в этом году должна быть построена перемычка между водоводами в переулке Богомольца и на улице Ярослава Мудрого. Кроме того, резервуары позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение районов на протяжении одних-двух суток в случае отключения станции по причине аварии или проведения плановых ремонтно-профилактических работ.

Кроме резервуаров, к настоящему моменту проложены основные магистральные трубопроводы, установлены смотровые колодцы. Для ввода емкостей в эксплуатацию осталось завершить пайку труб, подключить их к сети и разровнять кучи земли, оставшиеся после рытья котлованов. Со всем этим придется повременить ввиду неблагоприятных погодных условий.

«Основные элементы конструкций подводящих трубопроводов будут монтироваться из полиэтиленовых труб, а на морозе качественно спаять их не получится», - объяснил главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко.

Чтобы возобновить работы, необходимо, чтобы положительная температура продержалась хотя бы двое-трое суток.