В Славянске решили, что делать с ртутью

Документы определяют место временного хранения ядовитых субстанций и размер финансирования, необходимого для оплаты услуг предприятия, которое займется их вывозом за пределы Славянска. Об этом стало известно на заседании депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которое состоялось 18 января.

О порядке обращения с небезопасными веществами собравшихся проинформировал секретарь городского совета Жан Ким.

Первым делом гражданин, который обнаружит ртуть или подозрительное химическое соединение, должен сообщить об этом в полицию. Правоохранители выезжают на место, составляют протокол и ставят в известность местные органы власти. Предприятие, которому делегированы соответствующие полномочия, изымает находку и транспортирует ее на базу КАТП. Там вещество будет храниться до тех пор, пока его не заберут работники предприятия, имеющего лицензию на обращение с ядовитыми веществами. Сотрудничать предполагается с фирмой из Днепра. На оплату ее услуг в местном бюджете на этот год будет заложено 100 тысяч гривен.

Кроме того, Жан Ким рассказал, как будет происходить утилизация отработавших нормативный срок люминесцентных ламп. Их переработкой займется Донецкая облгосадминистрация, которая приобрела предназначенное для этого дорогостоящее оборудование. Ее специалисты будут самостоятельно забирать лампы из мест хранения.

Как известно, поводом для разработки порядка утилизации опасных веществ стали «перформансы» представителя общественной организации «Славянская сечь» Василия Хоменко, устраиваемые им на нескольких аппаратных совещаниях подряд. Между тем, отдельные депутаты считают проблему чересчур гиперболизированной, но соглашаются с тем, что решать ее, безусловно, необходимо.