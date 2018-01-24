В Славянске решили, что делать с ртутью

|24 января 2018
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На очередную сессию Славянского горсовета вынесены проекты решений, согласно которым будет происходить процесс утилизации опасных веществ, обнаруженных на территории города.
Документы определяют место временного хранения ядовитых субстанций и размер финансирования, необходимого для оплаты услуг предприятия, которое займется их вывозом за пределы Славянска. Об этом стало известно на заседании депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которое состоялось 18 января.
О порядке обращения с небезопасными веществами собравшихся проинформировал секретарь городского совета Жан Ким.
Первым делом гражданин, который обнаружит ртуть или подозрительное химическое соединение, должен сообщить об этом в полицию. Правоохранители выезжают на место, составляют протокол и ставят в известность местные органы власти. Предприятие, которому делегированы соответствующие полномочия, изымает находку и транспортирует ее на базу КАТП. Там вещество будет храниться до тех пор, пока его не заберут работники предприятия, имеющего лицензию на обращение с ядовитыми веществами. Сотрудничать предполагается с фирмой из Днепра. На оплату ее услуг в местном бюджете на этот год будет заложено 100 тысяч гривен.
Кроме того, Жан Ким рассказал, как будет происходить утилизация отработавших нормативный срок люминесцентных ламп. Их переработкой займется Донецкая облгосадминистрация, которая приобрела предназначенное для этого дорогостоящее оборудование. Ее специалисты будут самостоятельно забирать лампы из мест хранения.
Как известно, поводом для разработки порядка утилизации опасных веществ стали «перформансы» представителя общественной организации «Славянская сечь» Василия Хоменко, устраиваемые им на нескольких аппаратных совещаниях подряд. Между тем, отдельные депутаты считают проблему чересчур гиперболизированной, но соглашаются с тем, что решать ее, безусловно, необходимо.
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• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
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• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
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• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
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На очередную сессию Славянского горсовета вынесены проекты решений, согласно которым будет происходить процесс утилизации опасных веществ, обнаруженных на территории города.