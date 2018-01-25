В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта

Как рассказала координатор проекта «Окно в Америку» Дарина Андреева, ремонт затронул вторую часть читального зала, ведь на первом этапе реализации проекта внимание уделялось «статичному» пространству, оборудованному мебелью и оргтехникой для проведения уроков английского языка, круглых столов, тренингов и других развивающих мероприятий, не требующих динамичного перемещения участников. Теперь в распоряжении проекта появилась новая комфортная площадь, на которой будут размещаться динамические локации. Сейчас в отремонтированной части уже работает зона для просмотра кино и мультфильмов, зона для детей и их родителей. Вернулись в прежнее помещение и волонтеры, плетущие маскировочные сетки для АТО. Предполагается, что в дальнейшем это пространство будут более активно задействовать для мероприятий общественные организации и клубы по интересам. Одними из первых оценили такую возможность адепты йоги, которые уже провели в новом зале несколько занятий.

Что касается технических особенностей ремонта, то капитальных работ здесь не требовалось. В помещении просто покрасили стены и заменили покрытие пола. Выбор расцветки заграничные спонсоры предоставили сотрудникам библиотеки. Общая стоимость работ составила около 100 тыс. грн. По словам Дарины Андреевой, в дальнейших планах обновления - приобретение специальных шкафов для хранения и экспонирования литературы, периодических изданий, видеофильмов и т. д. Необходимость вызвана тем, что за два года работы проекта «Окно в Америку» накопилось достаточно много материалов, которые присылают в библиотеку зарубежные партнеры, и для удобного пользования ими нужно больше стендов.