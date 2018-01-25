|25 января 2018
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В связи с реконструкцией славянский Центр предоставления административных услуг, который находится в здании исполкома, был вынужден временно сменить место дислокации. На прошлой неделе сотрудники учреждения перебрались с первого этажа на второй, а в освободившихся помещениях начался ремонт.
Начальник ЦПАУ Анна Головаченко объяснила, что обновленный Центр будет состоять из двух частей. В новом здании, строительство которого должно завершиться в этом году, разместится так называемый фронт-офис, где будут принимать посетителей. В примыкающем к нему крыле первого этажа исполкома, где до переселения находился ЦПАУ, будет работать бэк-офис – отдел обработки документов.
Сейчас сотрудники Центра ведут прием посетителей в малом зале заседаний второго этажа. Готовые документы выдаются рядом, в кабинете №206. «Пока работаем здесь. Может быть, это не очень удобно для посетителей, но мы по-максимуму постарались разместить всех сотрудников в одном большом помещении для того, чтобы человек, придя к нам, мог получить необходимую услугу», - говорит Анна Головаченко.
Кроме того, переехали на второй этаж отдел регистрации места проживания физических лиц и отдел по работе с обращениями граждан.
График работы Центра не изменился. Единственный нюанс – в субботу посетителей будут принимать с 9:00 до 16:00 в 114 кабинете на первом этаже, чтобы людям не приходилось подниматься на второй этаж.
По окончании ремонта в обновленном Центре для посетителей будут созданы совершенно другие условия, обещает начальник ЦПАУ. Ожидать своей очереди люди будут, не стоя перед дверью, а на мягких диванах, смотря телевизор или листая журнал. Для малышей в нем оборудуют детский уголок, а для кормящих матерей – отдельную комнату. Кроме того, Центр без проблем смогут посещать люди с ограниченными физическими возможностями.
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Комментарии к статье «Админцентр переехал на второй этаж»
В связи с реконструкцией славянский Центр предоставления административных услуг, который находится в здании исполкома, был вынужден временно сменить место дислокации. На прошлой неделе сотрудники учреждения перебрались с первого этажа на второй, а в освободившихся помещениях начался ремонт.