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Фотофакт

Просили снега – получите

Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями

Павел Коротенко
26 января 2018 Просмотров: 181 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По мнению чиновников, злостных нарушителей правил размещения наружной рекламы в Славянске не очень много - всего 5-6 субъектов.

Совещание с профильными службами, посвященное теме несанкционированной рекламы, состоялось в кабинете городского головы Славянска Вадима Ляха 18 января. Для более массового информирования славянцев о старте кампании по борьбе с этим явлением на мероприятие пригласили журналистов.

Аналитика и практика

Вводя собравшихся в курс дела, городской голова выделил две составляющих проблемы: юридическую и эстетическую. Во-первых, размещая объявления на домах, столбах и остановках, расклейщики (точнее, их заказчики) не платят рекламный сбор. А во-вторых, обилие такой кустарной рекламы негативно отражается на внешнем виде городской инфраструктуры. 

Как рассказал начальник отдела торговли и защиты прав потребителей Олег Яковенко, проведенный мониторинг показал, что в общей массе объявлений доминирует реклама двух видов бизнеса - скупка волос и пассажирские перевозки (преимущественно в оккупированный Крым и на территорию РФ). 

По первой категории отчиталась начальник городской инспекции по благоустройству Людмила Скиба, констатировавшая, что доказать вину заказчика расклейки очень тяжело. Как правило, собственники предприятия, телефон которого указывается в объявлении, говорят, что ничего об этом не знают, и на этом претензия заходит в тупик. 

Не проще, как выяснилось, обстоит ситуация и в сфере пассажироперевозок. По информации отдела транспорта и связи Славянского исполкома, данную услугу предприниматели (и просто владельцы автотранспорта) оказывают нелегально, и контролировать их деятельность невозможно.

Очистить и проверить

Суммируя озвученное, Вадим Лях поручил инспекции активизировать работу по составлению предписаний и административных протоколов - с дальнейшим вынесением на админкомиссию. К этой работе предлагается подключить жэки, также имеющие подобные полномочия. Кроме того, жэкам рекомендуется в кратчайшие сроки очистить от несанкционированной рекламы подведомственную территорию. Аналогичная задача стоит перед балансодержателями остановочных пунктов - КП "Наружное освещение" и частными арендаторами. В местах массового скопления людей, возможно, появятся дополнительные стенды для частных объявлений.

Кроме того, мэр пообещал направить в полицию и налоговую инспекцию запросы на проверку указанных в стихийной рекламе субъектов. Первичные результаты этой работы можно будет увидеть примерно через месяц, считает Вадим Лях.

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Комментарии к статье «Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями»

Совещание с профильными службами, посвященное теме несанкционированной рекламы, состоялось в кабинете городского головы Славянска Вадима Ляха 18 января. Для более массового информирования славянцев о старте кампании по борьбе с этим явлением на мероприятие пригласили журналистов.

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