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Фотофакт

Просили снега – получите

По «Лесной сказке» проведут общественные слушания

Антон Скворцов
26 января 2018 Просмотров: 156 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На заседании исполкома 24 января было принято решение о проведении общественных слушаний относительно передачи зданий и сооружений загородного детского лагеря «Лесная сказка» в распоряжение Донецкой облгосадминистрации для создания тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев.

По информации начальника отдела образования Игоря Рублевского, слушания должны быть проведены в период с 25 января по 8 февраля. Консультации пройдут в форме общественного обсуждения. Кроме того, вопрос будет рассмотрен на заседании форума местного развития Славянска. Даты заседаний пока не определены.

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Комментарии к статье «По «Лесной сказке» проведут общественные слушания»

На заседании исполкома 24 января было принято решение о проведении общественных слушаний относительно передачи зданий и сооружений загородного детского лагеря «Лесная сказка» в распоряжение Донецкой облгосадминистрации для создания тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев.

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