|26 января 2018
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На заседании исполкома 24 января было принято решение о проведении общественных слушаний относительно передачи зданий и сооружений загородного детского лагеря «Лесная сказка» в распоряжение Донецкой облгосадминистрации для создания тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев.
По информации начальника отдела образования Игоря Рублевского, слушания должны быть проведены в период с 25 января по 8 февраля. Консультации пройдут в форме общественного обсуждения. Кроме того, вопрос будет рассмотрен на заседании форума местного развития Славянска. Даты заседаний пока не определены.
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26 января 2018
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• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
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На заседании исполкома 24 января было принято решение о проведении общественных слушаний относительно передачи зданий и сооружений загородного детского лагеря «Лесная сказка» в распоряжение Донецкой облгосадминистрации для создания тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев.