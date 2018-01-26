По «Лесной сказке» проведут общественные слушания

— 25 января 2018 —

Новым начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Славянска стал 49-летний Андрей Секлецов (на фото), попавший на эту должность с третьей попытки. Отметим, что хотя новоиспеченный руководитель уже приступил к своим обязанностям, распоряжение градоначальника о его назначении на сайте городского совета так и не появилось.

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