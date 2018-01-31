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50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Светлана Вьюниченко
31 января 2018 Просмотров: 149 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 30 января состоялись общественные слушания по вопросу детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». В большом зале исполкома собралось около полусотни человек. В итоге большинством голосов представители громады решили передать коммунальное учреждение области.

Напомним, что в минувшем году к депутатскому корпусу Славянска обратились  представители облгосадминистрации с предложением передать «Лесную сказку» в областную собственность для строительства там спортивной базы олимпийского резерва. Предложение вызвало массу противоречий и обсуждений, о чем неоднократно сообщала «ТВ плюс». Одной из составляющих этого процесса и стали общественные слушания. Прошли они эмоционально, и в отпущенный регламент не уложились. 

Вел слушания заместитель городского головы Юрий Подлесный. Он зачитал письмо заместителя губернатора о том, что Донбасс лишился собственной спортивной базы, и спортсмены уезжают в другие регионы страны. Исправить эту ситуацию может «Лесная сказка», которая после реконструкции превратится в современный спортивный городок для подготовки будущих и нынешних призеров олимпиад.

Красной линией выступления директора департамента по делам семьи, молодежи и спорта Владимира Мыцыка также стала тема возрождения спортивной славы Донетчины. По его словам, Святогорск был выбран, поскольку он «бренд Донецкой области». А непосредственно «Лесная сказка» - потому что владельцев заброшенных лагерей разыскать не удалось. Кроме того, славянский лагерь расположен в рядом с детским комплексом «Изумрудный город», где имеется современная школа, и юные спортсмены могли бы совмещать тренировки с учебой. Еще одним немаловажным фактором послужило наличие возле «Сказки» ТЭЦ, что существенно сократит расходы на проведение коммуникаций. 

Также Мыцык пообещал, что славянские дети, лишившиеся коммунального места отдыха, получат компенсацию в виде дополнительных путевок в другие лагеря. Правда, как удалось понять с его слов, механизма для такой компенсации на сегодняшний день нет.

Начальник гороо Игорь Рублевский сообщил, что «Лесная сказка» была передана в коммунальную собственность Славянска от мебельной фабрики в декабре 2001 года. Строился же он в 1975-1976 годах. В минувшем году за две смены там отдохнули 303 ребенка. Полная стоимость путевки составила 3119 грн. Но ее оплатили лишь 16 родителей. Остальным полностью или частично путевки компенсировал местный бюджет. 

- Чтобы лагерь открылся в 2018 году, нам потребуется 1,8 млн гривен. Кроме того, мы обязаны выполнить предписания ГСЧС по противопожарной безопасности. На это уйдет еще 3 млн. Таким образом, потратив 5 млн город получит лагерь с очень сомнительным уровнем сервиса. Полный ремонт «Лесной сказки» требует 11,3 млн гривен. Таких денег в местной казне нет, - отчитался начальник гороо.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях рассказал, что, если начать выполнять предписания ГСЧС, лагерь может в этом году и не открыться - поскольку проведение тендеров на закупку оборудования потребует времени. 

- Моя дочь минувшим летом отдыхала в лагере в «Брусино». На сегодня он лучший в области. Путевка туда стоит 5,5 тыс. Поэтому, когда мы предлагает нашим детям из льготных категорий «Лесную сказку», мы их обманываем. За довольно большие деньги они получают условия, которые никуда не годятся, - говорит градоначальник.

По его мнению, гораздо лучше потратить средства, которые идут на «Лесную сказку», на покупку путевок в комфортабельные лагеря. И тогда каждый маленький «льготник» Славянска сможет отдохнуть как «ребенок мэра». 

Завхоз лагеря Владимир Скиба также поддержал решение о передаче. 

- Кроме природных ресурсов, ничего в «Лесной сказке» сейчас нет. Только жалкое качество услуг, - сказал он. 

А вот 250 рабочих мест, которые обеспечит центр подготовки олимпийского резерва, принесут в местный бюджет около 3 млн в год налогов.

Другую точку зрения высказал председатель общественного комитета Славянска Андрей Федорченко. 

- В письме, которое нам зачитали, идет речь о серьезных спортсменах: кандидатах и мастерах спорта. Поэтому давайте не манипулировать - детского отдыха там не будет. Кроме того, никто не сообщил, принято ли окончательное решение о строительстве комплекса, кто будет выделять деньги, о каких сроках идет речь. Но отдать лагерь почему-то нужно уже сейчас. В итоге окажется, что у нас забрали место детского отдыха и ничего там не построили. 

Федорченко предложил подождать с передачей до тех пор, пока городу не предоставят «нормативных актов о финансировании строительства и утвержденного решения с печатями и подписями». 

Однако чиновники ответили, что выделение денег и даже составление проектно-сметной документации невозможны без акта передачи. По словам мэра, это обычная процедура, которую город походил уже несколько раз.   

Что касается земли, которую якобы забирают у Славянска, она принадлежит Святогорску, а у города находится в праве пользования. 

В итоге за передачу лагеря проголосовали 37 присутствующих при 8 воздержавшихся. Пятеро поддержали предложение Андрея Федорченко об отсрочке. Окончательное решение будет принимать сессия городского совета.

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Комментарии к статье «Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг»

В Славянске 30 января состоялись общественные слушания по вопросу детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». В большом зале исполкома собралось около полусотни человек. В итоге большинством голосов представители громады решили передать коммунальное учреждение области.

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