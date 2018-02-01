БУВР: наводнение отменяется

По словам начальника БУВРа Сергея Трофанчука, гидрометцентр дает очень оптимистический прогноз погоды. В ближайшее время в Славянске и области в целом ожидается небольшой «плюс» днем и незначительный «минус» ночью. Такая температура - самая благоприятная для таяния снега.

- Прошлое лето было засушливым, и земля ждала влаги. Снег 23 января выпал на преимущественно непромерзшую почву, которая должна легко впитать его, когда начнется таяние, - объясняет специалист.

На сегодняшний день ни БУВР, ни гидрометцентр не видят опасности наводнения. В Славянске и районе возможно локальное подтопление. Но поскольку город в этом плане в принципе является проблемным, одноразовая стихия особых корректив в этот процесс не внесла.

- Обычно интенсивное таяние происходит в конце февраля-начале марта. Однако нынешняя зима постоянно подносит какие-то сюрпризы. Возможно, снег сойдет гораздо раньше и больше не выпадет. В таком случае незначительный подъем воды в реках произойдет в конце марта- начале апреля, когда будет таять снег в верховьях Северского Донца, расположенных в России. - объясняет Сергей Трофанчук.

По мнению специалистов, более-менее существенное половодья теоретически возможно в том случае, если период вскрытия Сервеского Донца и его притоков в РФ совпадет с мощным снегопадом в Славянске и районе. Однако прогноз погоды ничего такого пока не предполагает.