|1 февраля 2018
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Большого половодья выпавший снег вызвать не сможет. К такому выводу пришли специалисты славянского Северско-Донецкого бассейнового управления.
По словам начальника БУВРа Сергея Трофанчука, гидрометцентр дает очень оптимистический прогноз погоды. В ближайшее время в Славянске и области в целом ожидается небольшой «плюс» днем и незначительный «минус» ночью. Такая температура - самая благоприятная для таяния снега.
- Прошлое лето было засушливым, и земля ждала влаги. Снег 23 января выпал на преимущественно непромерзшую почву, которая должна легко впитать его, когда начнется таяние, - объясняет специалист.
На сегодняшний день ни БУВР, ни гидрометцентр не видят опасности наводнения. В Славянске и районе возможно локальное подтопление. Но поскольку город в этом плане в принципе является проблемным, одноразовая стихия особых корректив в этот процесс не внесла.
- Обычно интенсивное таяние происходит в конце февраля-начале марта. Однако нынешняя зима постоянно подносит какие-то сюрпризы. Возможно, снег сойдет гораздо раньше и больше не выпадет. В таком случае незначительный подъем воды в реках произойдет в конце марта- начале апреля, когда будет таять снег в верховьях Северского Донца, расположенных в России. - объясняет Сергей Трофанчук.
По мнению специалистов, более-менее существенное половодья теоретически возможно в том случае, если период вскрытия Сервеского Донца и его притоков в РФ совпадет с мощным снегопадом в Славянске и районе. Однако прогноз погоды ничего такого пока не предполагает.
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Комментарии к статье «БУВР: наводнение отменяется»
Большого половодья выпавший снег вызвать не сможет. К такому выводу пришли специалисты славянского Северско-Донецкого бассейнового управления.