Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор

Небывалый снегопад стал причиной сбоев в графиках вывоза мусора. В первые дни снежного коллапса мусоровозы зачастую не могли заехать в нерасчищенные дворы, из-за чего многие контейнеры оказались переполненными. В основном, проблема коснулась периферийных районов.

По словам директора КАТП Константина Водопьянова, во многих случаях предусмотренные конструкцией мусоровозов навесные лопаты для расчистки снега были бесполезны, поскольку придомовые дороги оказались уже их ширины.

Помимо сложностей с проездом, работники мусоровозов столкнулись еще с одной проблемой. Чтобы опорожнить бак, экипажу машины необходимо подвезти его к захвату. И если на чистом асфальте это удается сделать без особых проблем, то в условиях 40-сантиметрового слоя снега процедура становится чрезвычайно изматывающей.

Тем не менее, Константин Водопьянов заверил, что для решения проблемы были приложены все усилия. По его словам, в большинстве случаев задержка с вывозом мусора составила не более одного дня. «В некоторые места не смогли пробиться. Вчера не смогли - сегодня смогли», - утверждает он.