В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

День 23 января, по его словам, начался с оживленного движения у подъездов и возле погребенных под снегом автомобилей. Люди прочищали выходы из домов и пробовали проходимость своих машин. Как показала практика, в первый день практически без проблем выехать удалось лишь внедорожникам, да и те порой приходилось выталкивать из снега. Буксовал в снегу и другой транспорт – легковой, грузовой и экстренных служб. К примеру, карета скорой помощи застряла в сугробе уже на следующий после снегопада день.

Описывая происходившее в микрорайоне, Павел Злобин говорит, что жизнь здесь не была парализована. В положенное время открылись магазины, по сокращенному графику, но все же ездили маршрутные такси. Что касается дворников и жителей микрорайона, то они, не дожидаясь спецтехники, самостоятельно боролись со стихией, объединяясь в «артели» для прочистки дороги или для вызволения из снежного плена застрявших машин. Как говорит активист, почти полная проходимость вернулась на Химик только через 2-3 дня, когда коммунальная техника добралась в микрорайон, завершив работу на более авральных участках.

В некоторых случаях, правда, пришлось указывать на необходимость расчистить сугробы в том или ином месте. Например, дорогу, по которой дети ходят в школу, сначала почистили лишь до половины, вторую часть пути школьникам приходилось барахтаться в снегу. Неудобство устранили после того, как общественность связалась с руководителем гороо и попросила его вмешаться.

Не секрет, что обрушившийся на Славянск снегопад произвольно разделил горожан на две категории: одни ударились в критику, другие взялись за лопаты. После беседы с Павлом Злобиным и другими славянцами мы узнали, что самой массовой все же была объединенная категория людей, которые не только ругают власть и коммунальные службы, но и сами готовы работать для возврата города в привычное жизненное русло.