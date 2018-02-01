В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

|1 февраля 2018
|Просмотров: 184
|
В спальных массивах города утро снежного дня довольно сильно отличалось от ситуации в частном секторе. Как встретила снежные заносы многоквартирная застройка, рассказал житель мкр-на Химик Павел Злобин.
День 23 января, по его словам, начался с оживленного движения у подъездов и возле погребенных под снегом автомобилей. Люди прочищали выходы из домов и пробовали проходимость своих машин. Как показала практика, в первый день практически без проблем выехать удалось лишь внедорожникам, да и те порой приходилось выталкивать из снега. Буксовал в снегу и другой транспорт – легковой, грузовой и экстренных служб. К примеру, карета скорой помощи застряла в сугробе уже на следующий после снегопада день.
Описывая происходившее в микрорайоне, Павел Злобин говорит, что жизнь здесь не была парализована. В положенное время открылись магазины, по сокращенному графику, но все же ездили маршрутные такси. Что касается дворников и жителей микрорайона, то они, не дожидаясь спецтехники, самостоятельно боролись со стихией, объединяясь в «артели» для прочистки дороги или для вызволения из снежного плена застрявших машин. Как говорит активист, почти полная проходимость вернулась на Химик только через 2-3 дня, когда коммунальная техника добралась в микрорайон, завершив работу на более авральных участках.
В некоторых случаях, правда, пришлось указывать на необходимость расчистить сугробы в том или ином месте. Например, дорогу, по которой дети ходят в школу, сначала почистили лишь до половины, вторую часть пути школьникам приходилось барахтаться в снегу. Неудобство устранили после того, как общественность связалась с руководителем гороо и попросила его вмешаться.
Не секрет, что обрушившийся на Славянск снегопад произвольно разделил горожан на две категории: одни ударились в критику, другие взялись за лопаты. После беседы с Павлом Злобиным и другими славянцами мы узнали, что самой массовой все же была объединенная категория людей, которые не только ругают власть и коммунальные службы, но и сами готовы работать для возврата города в привычное жизненное русло.
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
— 1 февраля 2018 —
Самым спорным, если не сказать скандальным, вопросом 39 сессии Славянского горсовета стало утверждение перечня коммунальной недвижимости, которая должна быть продана в 2018-2019 годах.
— 1 февраля 2018 —
Председатель комитета микрорайона «Славкурорт» Любовь Ушкало категорически не согласна с оценкой областного руководства, причислившего Славянск к городам, которые не справились со снежными заносами. По ее мнению, и коммунальники, и население сделали все, что было можно сделать в сложившихся условиях.
— 1 февраля 2018 —
Небывалый снегопад стал причиной сбоев в графиках вывоза мусора. В первые дни снежного коллапса мусоровозы зачастую не могли заехать в нерасчищенные дворы, из-за чего многие контейнеры оказались переполненными. В основном, проблема коснулась периферийных районов.
— 1 февраля 2018 —
С большими трудностями из-за снежных заносов столкнулась служба скорой помощи. Машины очень старались доехать до пациентов, но иногда медикам приходилось добираться через сугробы пешком. Об этом рассказал главный врач Славянской станции скорой помощи Валерий Зуйко.
Приветствую, гость! Вход
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы»
В спальных массивах города утро снежного дня довольно сильно отличалось от ситуации в частном секторе. Как встретила снежные заносы многоквартирная застройка, рассказал житель мкр-на Химик Павел Злобин.