Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»

Председатель комитета микрорайона «Славкурорт» Любовь Ушкало категорически не согласна с оценкой областного руководства, причислившего Славянск к городам, которые не справились со снежными заносами. По ее мнению, и коммунальники, и население сделали все, что было можно сделать в сложившихся условиях.

По словам председателя комитета, с утра 23 января ее телефон стал разрываться от звонков жителей Славкурорта и Кирпичного. Люди рассказывали, что улицы занесло снегом, сделав их непроходимыми. Поступающие заявки Любовь Ушкало переадресовывала в управление ЖКХ, с новым руководителем которого связь поддерживалась до позднего вечера. Понятно, что оперативно ликвидировать снежные завалы, даже при наличии большого количества спецтехники, было нереально. Поэтому жители микрорайона вооружились лопатами и начали самостоятельно прокладывать тропинки к «большой земле», а точнее - к транспортной развязке Славкурорта, уже связанному с центром города расчищенной дорогой. Многие владельцы автотранспорта в этот день выехать не смогли.

Вспоминая первые часы снежного вторника, Любовь Ушкало говорит, что полноценного коллапса стихия не вызвала – магазины работали, хлеб в них завезли, маршрутки и даже троллейбусы на 2-м маршруте ходили, хотя и не в полном составе. Дольше всего был заблокирован маршрут №20, заканчивающийся возле садовых участков за частным сектором мкр-на Кирпичный – снега там намело столько, что коммунальная техника просто не смогла туда пробиться. Справиться с проблемой помогли военнослужащие 95-й ОДШБр, к которым, с подачи комитета микрорайона, обратился депутат Алексей Яковленко. Выделенная командованием бригады бронетехника прочистила этот маршрут и несколько улиц на Кирпичном, среди них – Демократическая, по которой дети ходят в ООШ №16.

Рассказывая о пережитой непогоде, Любовь Ушкало благодарит руководителей и работников всех коммунальных предприятий, участвовавших в расчистке микрорайона. По ее словам, ни одна из поданных ей заявок не была проигнорирована и, по мере возможностей, выполнялась. Конечно, мнения жителей микрорайона в оценке этой работы разнятся, ведь количество критически настроенных людей в последнее время очень велико. Признавая, что оснований для критики, при желании, можно найти предостаточно, председатель местного органа самоорганизации, тем не менее, считает, что в целом снежный форс-мажор Славянск пережил без чрезвычайных ситуаций.