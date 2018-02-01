Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

В списке числятся 13 объектов – как отдельно стоящих зданий, так и помещений в жилых домах. Надо сказать, что большинство из них стоят в очереди на приватизацию несколько лет, но до сих пор не проданы по причине отсутствия покупателей.

«НАС ЭТИ ДЕНЬГИ НЕ СПАСУТ»

Против того, чтобы на продажу были выставлены все 13 объектов, выступили депутаты от партии «Самопомощь». Они предложили пересмотреть перечень и исключить из него те помещения, которые при дальнейшей сдаче в аренду будут приносить городскому бюджету прибыль еще много лет. С этой целью они на прошлой неделе осмотрели все объекты (о результатах поездки и последующих выводах комиссии мы писали в прошлом номере «ТВ плюс»).

На пленарном заседании сессии 26 января депутат от «Самопомощи» Ольга Алтунина озвучила позицию фракции, выступив против продажи отдельных объектов по цене, которая, по ее мнению, слишком низка. «Помещение площадью 41,4 квадратных метра на улице Университетской, 42. Мы продадим его за 3,5 тысячи долларов… При бюджете города в миллиард двести миллионов зачем нам сто тысяч? Или нам лучше с этого объекта получать 4600 гривен арендной платы в месяц? - обратилась к присутствующим депутат. – Мне кажется, мы плохие хозяева, если продаем то, что приносит каждый месяц деньги».

Аналогичное замечание прозвучало в отношении помещения площадью 83,9 кв. метра на улице Торской, которое, по словам депутата, горсовет собирается продать за 6,5 тыс. долларов. «И в то же время, говорим о том, что мы покупаем «Прозрачный офис», поскольку у города нет помещений. Городской голова дает интервью, где говорит, что здание спортивной школы в плохом состоянии, и мы будем арендовать помещение. У города нет помещений, а мы последнее, что есть, отдаем за копейки. Неужели нас эти деньги спасут? Я думаю, что нет», - считает Ольга Алтунина.

Кроме того, по мнению «Самопомощи», не стоит продавать и полуразрушенный туалет за исполкомом, стоимость которого оценивается в сумму порядка 10 тысяч долларов. «Завтра, если бы я, как бизнесмен, приобрела его, там бы не было туалета. Я бы сразу же подала заявление о смене целевого назначения. И там было бы что угодно. Это хорошее вложение», - подчеркнула она, добавив, что было бы целесообразнее восстановить здание в качестве туалета, поскольку в городе явно ощущается нехватка подобных мест общественного пользования.

В связи с этим депутат призвала изменить порядок рассмотрения проекта решения и голосовать не за все объекты сразу, а за каждый по отдельности.

«ОДНИМ МОЖНО, ДРУГИМ НЕЛЬЗЯ»

Комментируя выступление депутата, городской голова Вадим Лях, прежде всего, заявил, что позиция «Самопомощи» его удивила. Он поделился, что ее депутат Сергей Кушнарев в 2014 году купил коммунальное помещение площадью 73 квадратных метра за 92 тысячи гривен. «А сегодня говорят – не надо этого делать, потому что я это уже сделал», - недоумевает мэр.

Кроме того, по мнению градоначальника, «Самопомощь» подошла к вопросу избирательно. В то время как одни объекты депутаты предлагают исключить из списка приватизации, другие замечаний почему-то не вызвали. К числу таковых Вадим Лях отнес помещение в пятиэтажном доме на бульваре Пушкина, 7, которое арендуют адвокаты и юристы. «То есть одним можно, другим нельзя. Какой-то подход странный», - заметил градоначальник.

Относительно туалета за исполкомом мэр проинформировал, что в строящемся Центре предоставления админуслуг предусмотрен бесплатный общественный туалет. В нем будут шесть кабинок для лиц обоего пола, и кроме того, одна кабинка для лиц с ограниченными физическими возможностями. «Любой житель города сможет зайти в этот туалет, который будет обслуживаться за счет средств городского совета», - заверил он.

Мэр добавил, что еще один туалет, правда, платный, функционирует на другой стороне площади, возле кафе. Вадим Лях проинформировал, что с владельцем заведения уже есть договоренность о том, что тот построит рядом с существующим клозетом еще один - для лиц с ограниченными возможностями.

Восстановление же полуразрушенного здания за исполкомом мэр считает нецелесообразным ввиду того, что это потребует огромных затрат. По мнению Вадима Ляха, вместо него новый владелец мог бы построить офис или что-то в этом роде.

Что касается поступлений от приватизации, то они, по словам мэра, лишними отнюдь не станут. Многие статьи городского бюджета на текущий год недофинансированы, а общий дефицит превышает 54 миллиона гривен. Средства от продажи коммунального имущества позволят внести 10%-ную долю в инфраструктурных проектах, которые планируется реализовать в этом году за счет Госфонда регионального развития. Без софинансирования из городского бюджета государство денег не даст. «Когда мы говорим о миллионе гривен, этот миллион может стать десятью миллионами. И понадобится нам этот миллион, чтобы получить от государства десять», - подытожил Вадим Лях.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Комментируя ремарку мэра в свой адрес, Сергей Кушнарев отметил, что, по его сведениям, среди депутатов горсовета многие занимались приватизацией коммунального имущества, причем в отдельных случаях с нарушениями. И его позиция заключается не в личных интересах, а в том, что проблемы имеются в самой схеме отчуждения городской собственности.

В свою очередь, депутат от «Самопомощи» Дмитрий Кочуков посчитал замечание Вадима Ляха относительно Кушнарева политически заангажированным, и пообещал предоставить на очередное пленарное заседание список депутатов «Оппозиционного блока», которые «выкупали громадное количество коммунального имущества за копейки». Вадим Лях не стал возражать, отметив при этом, что ни разу, будучи депутатом городского совета и городским головой, не воспользовался возможностью и ни одного коммунального объекта не приобрел.

После бурных дебатов городской голова пошел навстречу настоятельным требованиям «Самопомощи» и согласился, чтобы за каждый объект депутаты проголосовали отдельно. И получилась следующая картина: вопреки ожиданиям, по всем тринадцати объектам решения оказались положительными - все они вошли в приватизационный список. По всей видимости, остальные представители депкорпуса не вняли доводам коллег, а голосов самой «Самопомощи», чтобы переломить ситуацию в свою пользу, не хватило.