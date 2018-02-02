Приватизация по правилам и курорт по частям

|2 февраля 2018
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Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 30 января, в основном, была посвящена вопросам приватизации.
Эта тема в последнее время стала топовой в рейтинге местных новостей. О ней говорят на заседания депутатских комиссий, сессии и в кулуарах. Для себя, говорит мэр, он разделил проблему на две части. Одна касается объектов, отданных в аренду в предыдущие каденции.
- Согласно законодательству минимальными ставками облагаются три категории объектов малого бизнеса: детское питание, сапожные мастерские и парикмахерские. Сейчас у нас пройдут проверки, чтобы понять, используются ли «льготные» объекты по назначению, - объяснил градоначальник.
Другими словами, арендовав у горсовета помещение по минимальной ставке, предприниматель мог открыть там совсем другое заведение. Еще один вариант - сдал квадратные метры в субаренду. Законом это не запрещено, но требуется получить специальное разрешение в исполкоме, и сфера деятельности объекта должна сохраняться.
Проблема нецелевого использования всплыла на поверхность после того, как депутатская комиссия провела рейд по 13-ти объектам коммунальной собственности, попавшим в список на приватизацию. Всего, по словам Ляха, в нем находятся 160 объектов недвижимости. Сколько денег по ним недополучает городская казна, сказать пока сложно. На вопрос, понесут ли наказание чиновники, допустившие нецелевое использование помещений, мэр не ответил, объяснив, что вопрос нужно сначала изучить и разобраться, кто виноват.
- Я сначала хотел наложить мораторий на приватизацию коммунальной собственности. Но потом понял, что нужно просто установить понятные правила игры. Они должны быть понятны всем: и депутатам, и предпринимателям, - объясняет Вадим Лях.
Так, по закону, если арендатор вложил в реконструкцию объекта более 25% его стоимости, он имеет приоритетное право при его приватизации. Как бы город ни желал продавать все через аукцион, в данном случае закон «О приватизации малых объектов» это запрещает.
- Возможно, предприниматель и не хочет выкупать объект. Знаете, огромного вала покупателей нет. Люди не хотят вкладываться в дорогостоящий ремонт, потому что прибыль от этого не увеличится. Им легче платить аренду. Но даже в этом случае они должны знать правила игры, - говорит градоначальник.
Отдельно обсудили приватизацию здания бывшего общественного туалета за исполкомом. Свою позицию Вадим Лях не изменил. Объект внесен в перечень как «нежилой», без обязательного целевого назначения.
- Очень трудно обязать предпринимателя построить там именно бесплатный туалет. Даже если мы этот пункт ему навяжем, он сможет его обойти, и город не получит ничего, кроме судов. Лучше сразу играть честно. Пусть человек получит сооружение и оговоренный участок земли в аренду. Что он будет там строить - его дело. Но это не должно в последствии стать пристройкой к исполкому или библиотеке, - делится планами мэр.
Впрочем, при желании, гипотетический недобросовестный предприниматель все равно сможет осуществить «самозахват», прихватив «лишнюю» территории. Ведь на данном этапе контролировать это город не может. Единственная функция, доступная местным чиновникам, - обратиться в ГАСК, и ждать, пока там отреагируют.
Что касается платного туалета, то, по мнению мэра, на площади хватит одного такого сооружения. Тем более, что очереди в него выстраиваются крайне редко.
В Славянске будут разработаны новые правила для малых архитектурных форм. они коснутся как уже существующих объектов, так и тех, которые лишь намерены появиться. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях.
По его словам, в городе создадут специальный благотворительный фонд, куда владельцы МАФов будут ежегодно отчислять определенную сумму. Эти средства потратят на благоустройство территории возле объектов. Кроме того, владельцев сооружений обяжут соблюдать единство стиля - не только по цвету, но и по материалам.
- Если люди будут видеть, что возле МАФов появляются вымощенные ФЭМом дорожки, клумбы, у них не останется вопросов - куда тратятся деньги. Люди будут понимать, что делает МАФ, - говорит Вадим Лях.
На сегодняшний день программа существует только в планах, и когда она претворится в жизнь, пока неясно.
На сегодняшний день в городе формируется рабочая группа по возможности создания коммунального предприятия «Славянский курорт». Для реализации этих планов в программу соцэкономразвития включат строку «Работа курорта в кризисный период».
- На сегодняшний день «Укрпрофздравница» выразила желание отказаться от земель и двух сооружений: БФЛ и водолечебницы. Мы попробуем взять их в коммунальную собственность города, - поделился амбициозными планами городской голова. - Возможно, их придется выкупить. Может быть, получится взять за долги - курорт должен нам более 7 миллионов гривен.
После этого, говорит Вадим Лях, нужно будет просить деньги у государства. Потому что ремонт водо- и грязелечебницы потребует не менее 100 млн грн, а таких денег в местном бюджете нет.
Проект, как использовать часть курортного комплекса, у Славянска уже имеется. Во-первых, планируется существенно сократить объемы, снизив, например, мощности грязелечебницы с 800 человек в день до 200. Несколько этажей здания предлагается отдать в аренду под медицинские нужды - например, пластическую хирургию или центр репродуктологии. Для разработки окончательного плана мэр предлагает нанять специалистов.
О том, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, сегодня не может сказать никто. На данном этапе «Укрпрофздравница» якобы собирается оставить за собой санаторий «Славянский», а «Юбилейный» и «Донбасс» передать министерству обороны. Достанется ли Славянску его доля - покажет время.
- По крайней мере, впервые за долгие годы «Укрпрофздравница» заявила о желании делать какие-то шаги. Мы должны воспользоваться этой ситуаций и оставить за собой водо- и грязелечебницу. С них начнется возрождение курорта, - говорит градоначальник.
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Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 30 января, в основном, была посвящена вопросам приватизации.