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Фотофакт

50 оттенков снежного

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Антон Скворцов
2 февраля 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Александр Малыш: «Эти «банки», которые устанавливают на выхлопные трубы, - очень проблематичный вопрос. Но нигде не написано, что это незаконно, и какое за это наказание. Нас спрашивают – как вы боретесь со стритрейсерами, которые катаются по городу? Никак мы не можем бороться, это физически невозможно. Мы не снимем силой эту «банку», не выпишем предписание на ее снятие. Невозможно это».

На пленарном заседании сессии 26 января депутаты заслушали отчет начальника управления патрульной полиции Александра Малыша о результатах борьбы с правонарушителями на территории Славянска в минувшем году.

ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ

Малыш доложил, что в отчетном периоде патрульные выезжали на вызовы граждан свыше 30 тысяч раз – в среднем, 83 раза в сутки. Было составлено 7,4 тысячи материалов за административные правонарушения: 5 тысяч – за нарушение правил дорожного движения, 2,3 тысячи – общественной безопасности. 

Наиболее распространенными нарушениями ПДД стали превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора – по соответствующей статье Админкодекса было составлено почти 1,8 тыс. протоколов, или около 35% от общего количества. На втором месте - вождение без документов (1,4 тыс. протоколов – 27%), на третьем – езда с непристегнутыми ремнями безопасности или без мотошлема (777 протоколов – 15% от общего числа). 412 материалов (чуть больше 8%) патрульные выписали за нарушение правил дорожного движения пешеходами, почти 300 протоколов (около 6%) - за вождение автомобиля в нетрезвом виде. 

По количеству нарушений правопорядка уверенно лидирует распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде. По этой статье было составлено 1,9 тыс. протоколов – 84% от общего количества. На втором месте с большим отрывом идет курение в запрещенных местах (286 материалов – 13%), на третьем - нарушение правил благоустройства (129 протоколов – около 6%). Остальные правонарушения - мелкое хулиганство, мелкое хищение чужого имущества (по 18 материалов) и насилие в семье (7 материалов) - занимают в статистике меньше 1 процента. 

Кроме того, патрульные выявили злоумышленников, причастных к 2 убийствам, 12 грабежам, 2 угонам, 58 наркопреступлениям, 28 кражам и 3 случаям хранения оружия. 

ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ КОММУНАЛЬНИКОВ

По окончании доклада у депутатов возник к главному патрульному ряд вопросов. Депутат Алексей Чиж, который занимается предоставлением услуг спецтехники городским коммунальным предприятиям, посетовал, что за последние две недели полиция четырежды штрафовала его автомобиль - в тот момент, когда рабочие сбивали сосульки или ликвидировали аварийные ситуации. 

«Последний раз на улице Свободы – вывеска висела на одном саморезе, угрожала жизни людей. Подъехала патрульная полиция, выписали штраф и сказали, что это последнее предупреждение - в следующий раз машину арестуют. Как нам работать?» - поинтересовался депутат.  

В ответ Александр Малыш объяснил, что коммунальный транспорт, который задействован при выполнении каких-либо работ и стоящий на проезжей части, исключением не является – он так же, как и остальные участники дорожного движения, может создавать аварийно-опасную ситуацию. При этом Малыш напомнил, что в функции патрульных входит обеспечение безопасности движения, и порекомендовал коммунальникам во избежание недоразумений заранее предупреждать полицейских о готовящихся работах.      

Депутат Александр Самсонов обратил внимание на проблему, связанную с самостоятельным переоборудованием автомобилей. По наблюдениям депутата, у некоторых машин дочерна затонированы стекла, что, по его мнению, создает их владельцам серьезные проблемы с обзором в темное время суток. У других установлены ксеноновые лампы, ослепляющие водителей встречных машин. 

Комментируя вопрос, Александр Малыш высказался против каких-либо переоборудований, в том числе установки на глушители специальных насадок для придания двигателю звука гоночного авто. Однако, по его словам, для борьбы с данным явлением полномочий у полиции нет, поскольку этот момент не урегулирован на законодательном уровне. 

Еще одна реплика последовала от депутата Натальи Щудро. Она высказала пожелание, чтобы полиция обращала внимание на автомобили, которые стоят на зеленых зонах и придомовых территориях. Эта проблема для города весьма актуальна.

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Комментарии к статье «Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров»

На пленарном заседании сессии 26 января депутаты заслушали отчет начальника управления патрульной полиции Александра Малыша о результатах борьбы с правонарушителями на территории Славянска в минувшем году.

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