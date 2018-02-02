|2 февраля 2018
|Просмотров: 191
|
На сайте Донецкой облгосадминистрации разместили рейтинг работы мэров городов и руководства районов за январь-сентябрь минувшего года. Его составил департамент экономики по итогам выполнения программ социально-экономического развития.
Славянск оказался на 10 месте, все же войдя в категорию «средний уровень». Кстати, замыкает данную категорию Константиновка. Соседний Краматорск занял 5-ю строчку рейтинга. Высокий уровень получили Покровск, Мариуполь и Новогродовка, заняв, соответственно, 1-е, 2-е и 3-е места. Хуже всех развиваются Селидово, Авдеевка и Торецк.
Славянский район оказался в числе тех, кто продемонстрировал уровень социально-экономического развития. Хуже обстоят дела лишь в Великоновоселковском и Ясиноватском районах. В тройке лидеров находятся Бахмутский, Константиновский и Никольский районы.
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
• Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска
• В налоговой инспекции выявили признаки коррупции
• Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен
• Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров
• Приватизация по правилам и курорт по частям
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
— 2 февраля 2018 —
В конце минувшего года в Славянске начал реализовываться проект «Улучшение перинатальной помощи жителям Славянска». Его выполнение обернется капитальным ремонтом родильного дома. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.
— 2 февраля 2018 —
На пленарном заседании сессии 26 января депутаты заслушали отчет начальника управления патрульной полиции Александра Малыша о результатах борьбы с правонарушителями на территории Славянска в минувшем году.
— 2 февраля 2018 —
Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 30 января, в основном, была посвящена вопросам приватизации.
— 1 февраля 2018 —
Самым спорным, если не сказать скандальным, вопросом 39 сессии Славянского горсовета стало утверждение перечня коммунальной недвижимости, которая должна быть продана в 2018-2019 годах.
Приветствую, гость! Вход
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
• Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска
• В налоговой инспекции выявили признаки коррупции
• Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен
• Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров
• Приватизация по правилам и курорт по частям
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца»
На сайте Донецкой облгосадминистрации разместили рейтинг работы мэров городов и руководства районов за январь-сентябрь минувшего года. Его составил департамент экономики по итогам выполнения программ социально-экономического развития.