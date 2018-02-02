Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

На сайте Донецкой облгосадминистрации разместили рейтинг работы мэров городов и руководства районов за январь-сентябрь минувшего года. Его составил департамент экономики по итогам выполнения программ социально-экономического развития.

Славянск оказался на 10 месте, все же войдя в категорию «средний уровень». Кстати, замыкает данную категорию Константиновка. Соседний Краматорск занял 5-ю строчку рейтинга. Высокий уровень получили Покровск, Мариуполь и Новогродовка, заняв, соответственно, 1-е, 2-е и 3-е места. Хуже всех развиваются Селидово, Авдеевка и Торецк.

Славянский район оказался в числе тех, кто продемонстрировал уровень социально-экономического развития. Хуже обстоят дела лишь в Великоновоселковском и Ясиноватском районах. В тройке лидеров находятся Бахмутский, Константиновский и Никольский районы.