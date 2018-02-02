 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

50 оттенков снежного

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Светлана Вьюниченко
2 февраля 2018 Просмотров: 191 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сайте Донецкой облгосадминистрации разместили рейтинг работы мэров городов и руководства районов за январь-сентябрь минувшего года. Его составил департамент экономики по итогам выполнения программ социально-экономического развития.

Славянск оказался на 10 месте, все же войдя в категорию «средний уровень». Кстати, замыкает данную категорию Константиновка. Соседний Краматорск занял 5-ю строчку рейтинга. Высокий уровень получили Покровск, Мариуполь и Новогродовка, заняв, соответственно, 1-е, 2-е и 3-е места. Хуже всех развиваются Селидово, Авдеевка и Торецк.

Славянский район оказался в числе тех, кто продемонстрировал уровень социально-экономического развития. Хуже обстоят дела лишь в Великоновоселковском и Ясиноватском районах. В тройке лидеров находятся Бахмутский, Константиновский и Никольский районы.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Приватизация по правилам и курорт по частям

1 февраля 2018

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»

В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор

Служба «103»: было сложно, но справились

БУВР: наводнение отменяется

Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

Их черные метки

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

В Славянске с 25 января подорожала вода

30 января 2018

Школьные музеи получили статус областных

Грозит ли нам дифтерия

Роста травматизма не наблюдается

Зачем многоэтажкам отключают газ

Также в разделе

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

— 2 февраля 2018 —

В конце минувшего года в Славянске начал реализовываться проект «Улучшение перинатальной помощи жителям Славянска». Его выполнение обернется капитальным ремонтом родильного дома. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.

Читать далее ⇒

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

— 2 февраля 2018 —

На пленарном заседании сессии 26 января депутаты заслушали отчет начальника управления патрульной полиции Александра Малыша о результатах борьбы с правонарушителями на территории Славянска в минувшем году.

Читать далее ⇒

Приватизация по правилам и курорт по частям

— 2 февраля 2018 —

Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 30 января, в основном, была посвящена вопросам приватизации. 

Читать далее ⇒

Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

— 1 февраля 2018 —

Самым спорным, если не сказать скандальным, вопросом 39 сессии Славянского горсовета стало утверждение перечня коммунальной недвижимости, которая должна быть продана в 2018-2019 годах.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца»

На сайте Донецкой облгосадминистрации разместили рейтинг работы мэров городов и руководства районов за январь-сентябрь минувшего года. Его составил департамент экономики по итогам выполнения программ социально-экономического развития.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

В Славянске с 25 января подорожала вода

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Их черные метки

И смерти не боясь...

Марш до ветру

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»

Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»

Элина Свитолина покинула корты Мельбурна

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Приватизация по правилам и курорт по частям

1 февраля 2018

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»

В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор

Служба «103»: было сложно, но справились

БУВР: наводнение отменяется

Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

Их черные метки

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

В Славянске с 25 января подорожала вода

30 января 2018

Школьные музеи получили статус областных

Грозит ли нам дифтерия

Роста травматизма не наблюдается

Зачем многоэтажкам отключают газ

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top