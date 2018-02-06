Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже

|6 февраля 2018
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В Славянске продолжается дискуссия по вопросу приобретения Дворца культуры, расположенного на ул. Университетской, в коммунальную собственность города. В очередной раз тема была затронута на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, состоявшемся в конце января.
Заммэра Юрий Подлесный, которому на предыдущем заседании было поручено изучить возможность продажи дворца по остаточной балансовой стоимости, сообщил, что в декабре встретился с главой правления ПАО «Донецкоблгаз» Виталием Федорченко и передал ему официальное письмо по данному вопросу. Ответ был получен спустя три недели. В нем сказано, что «Донецкоблгаз» по-прежнему готов продать ДК, однако теперь стоимость объекта может выйти иной. «При решении с Вашей стороны вопроса о покупке объекта недвижимости будет сделана актуальная независимая оценка. Обращаем Ваше внимание, что рыночная стоимость объекта оценки вырастет в связи с инфляционными процессами. В среднем, на 8%», - говорится в письме.
Согласно оценке, проведенной в ноябре 2016 года, стоимость дворца составила 4,8 миллиона гривен. Несложно подсчитать, что новая цена будет больше примерно на 400 тысяч гривен. При этом величина остаточной стоимости здания, которая должна быть ниже рыночной в несколько раз, в ответе даже не упоминается. На этом моменте заммэра акцентировал внимание особо, отметив, что эту цифру Виталий Федорченко отказался сообщать и в процессе личных переговоров.
Комментируя переписку, Юрий Подлесный объяснил, что позиция облгаза остается неизменной, а именно: ПАО намерено продать дворец культуры по рыночной цене, и никак иначе.
В процессе обсуждения были вновь подняты темы землепользования и охранного договора, по которому «Донецкоблгаз» обязан содержать Дворец, являющийся памятником архитектуры, в надлежащем виде. И в очередной раз пришлось констатировать, что вопросы эти остаются неурегулированными, причем с неопределенной перспективой.
Для достижения консенсуса руководство города намерено продолжить переговорный процесс с руководством «Донецкоблгаза». Со своей стороны, подключиться к нему изъявил желание председатель общественного совета Андрей Федорченко. Надо полагать, о результатах встреч станет известно на очередном заседании комиссии.
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Комментарии к статье «Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже»
В Славянске продолжается дискуссия по вопросу приобретения Дворца культуры, расположенного на ул. Университетской, в коммунальную собственность города. В очередной раз тема была затронута на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, состоявшемся в конце января.