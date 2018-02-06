У трех троллейбусов сгорели двигатели

|6 февраля 2018
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На прошлой неделе у Славянского троллейбусного управления случилась большая неприятность: в один день вышли из строя электромоторы сразу на трех единицах подвижного состава. Случилось это в субботу, 3 февраля.
Пострадали силовые агрегаты на троллейбусах старого образца. По словам директора СТрУ Сергея Иванченко, причиной поломки двигателей стали короткие замыкания из-за чрезмерной влажности воздуха, вызванной таянием снега и дождем. Первая машина сломалась утром, две другие – после обеда. Такого за 30 лет существования предприятия не случалось ни разу, говорит Сергей Иванченко.
Вместо трех выбывших удалось запустить две машины: одну взяли из резерва, на второй заменили мотор. Таким образом, сейчас остается незакрытым один график движения и нет запасной машины на случай ЧП.
Для поиска предприятия, которое в состоянии выполнить ремонт оборудования, объявлен тендер в системе «Прозоро». Ожидаемая цена указана в размере 15 тысяч гривен за единицу. Окончательная сумма станет известна после проведения торгов и осмотра оборудования специалистами.
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На прошлой неделе у Славянского троллейбусного управления случилась большая неприятность: в один день вышли из строя электромоторы сразу на трех единицах подвижного состава. Случилось это в субботу, 3 февраля.