 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

50 оттенков снежного

У трех троллейбусов сгорели двигатели

Антон Скворцов
6 февраля 2018 Просмотров: 193 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Причиной поломок стали короткие замыкания, вызванные чрезмерной влажностью атмосферного воздуха.

На прошлой неделе у Славянского троллейбусного управления случилась большая неприятность: в один день вышли из строя электромоторы сразу на трех единицах подвижного состава. Случилось это в субботу, 3 февраля.

Пострадали силовые агрегаты на троллейбусах старого образца. По словам директора СТрУ Сергея Иванченко, причиной поломки двигателей стали короткие замыкания из-за чрезмерной влажности воздуха, вызванной таянием снега и дождем. Первая машина сломалась утром, две другие – после обеда. Такого за 30 лет существования предприятия не случалось ни разу, говорит Сергей Иванченко. 

Вместо трех выбывших удалось запустить две машины: одну взяли из резерва, на второй заменили мотор. Таким образом, сейчас остается незакрытым один график движения и нет запасной машины на случай ЧП.

Для поиска предприятия, которое в состоянии выполнить ремонт оборудования, объявлен тендер в системе «Прозоро». Ожидаемая цена указана в размере 15 тысяч гривен за единицу. Окончательная сумма станет известна после проведения торгов и осмотра оборудования специалистами.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 февраля 2018

Эпидемия нарастает

У трех троллейбусов сгорели двигатели

Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Участников АТО наградили знаками отличия

Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета

Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Приватизация по правилам и курорт по частям

1 февраля 2018

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»

В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор

Служба «103»: было сложно, но справились

БУВР: наводнение отменяется

Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

Их черные метки

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Также в разделе

Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже

— 6 февраля 2018 —

В Славянске продолжается дискуссия по вопросу приобретения Дворца культуры, расположенного на ул. Университетской, в коммунальную собственность города. В очередной раз тема была затронута на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, состоявшемся в конце января. 

Читать далее ⇒

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

— 2 февраля 2018 —

В конце минувшего года в Славянске начал реализовываться проект «Улучшение перинатальной помощи жителям Славянска». Его выполнение обернется капитальным ремонтом родильного дома. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.

Читать далее ⇒

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

— 2 февраля 2018 —

На сайте Донецкой облгосадминистрации разместили рейтинг работы мэров городов и руководства районов за январь-сентябрь минувшего года. Его составил департамент экономики по итогам выполнения программ социально-экономического развития.

Читать далее ⇒

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

— 2 февраля 2018 —

На пленарном заседании сессии 26 января депутаты заслушали отчет начальника управления патрульной полиции Александра Малыша о результатах борьбы с правонарушителями на территории Славянска в минувшем году.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «У трех троллейбусов сгорели двигатели»

На прошлой неделе у Славянского троллейбусного управления случилась большая неприятность: в один день вышли из строя электромоторы сразу на трех единицах подвижного состава. Случилось это в субботу, 3 февраля.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Эпидемия нарастает

Участников АТО наградили знаками отличия

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Их черные метки

И смерти не боясь...

Марш до ветру

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»

Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»

Элина Свитолина покинула корты Мельбурна

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 февраля 2018

Эпидемия нарастает

У трех троллейбусов сгорели двигатели

Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Участников АТО наградили знаками отличия

Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета

Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров

Приватизация по правилам и курорт по частям

1 февраля 2018

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України

Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью

Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»

В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы

Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор

Служба «103»: было сложно, но справились

БУВР: наводнение отменяется

Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии

Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

Их черные метки

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top