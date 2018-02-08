|8 февраля 2018
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Новые светофоры на пересечении улиц Вольной и Генерала Батюка купили, но смонтировать их пока не получается. Об этом стало известно на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, которое состоялось 25 января.
Выяснилось, что предприятие «Донбасс-информ-ресурсы», на чьем балансе находятся все светофорные объекты в городе, пока не может взять в пользование новое оборудование и смонтировать его по причине структурной реорганизации.
«В декабре купили и хотели даже устанавливать. Но затем стало известно, что идет реорганизация «Информ-ресурсов», и они не имеют права работать с основными средствами», - объяснила заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Заруба.
Тем не менее, по ее словам, предприятие обещает выполнить установку, как только такая возможность появится. Эти работы потребуют 50-60 тысяч гривен, которые еще необходимо найти в городском бюджете. Депутаты поручили УЖКХ смонтировать новый объект до 1 апреля текущего года.
Напомним, что на необходимости замены нерабочих светофоров на проблемном перекрестке долгое время настаивал глава славянской редакции «Книги памяти Украины» Эдуард Арутюнян. Он утверждает, что перейти проезжую часть улицы Батюка в этом месте весьма и весьма непросто, поскольку машины мчатся, не снижая скорости и не обращая ровным счетом никакого внимания на знак, обозначающий пешеходный переход.
Учитывая данное обстоятельство, Славянский горсовет решил выделить 190 тысяч на приобретение новых светодиодных светофоров. Ими должны быть заменены старые, ремонт которых, по мнению специалистов, не представляется целесообразным ввиду плачевного состояния конструкций.
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Комментарии к статье «Почему на Вольной не меняют светофоры»
Новые светофоры на пересечении улиц Вольной и Генерала Батюка купили, но смонтировать их пока не получается. Об этом стало известно на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, которое состоялось 25 января.