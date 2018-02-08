|8 февраля 2018
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Начато создание рабочей группы, которая займется вопросом передачи в собственность Славянска земель, находящихся в черте города, но административно подчиняющихся Райгородку или Краматорску.
Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях. По его словам, решение о создании рабочего органа было принято по итогам встречи с председателем ДонОГА и главой Славянской районной госадминистрации. В состав группы войдут представители администраций Славянска и района.
Городской голова рассказал, что процесс передачи земель под юрисдикцию Славянска будет включать несколько этапов. Прежде всего, будут согласованы границы городской черты на спорных участках. Затем начнется разработка генерального плана города с учетом изменений. После утверждения городским и районным советами генплан будет представлен на рассмотрение Верховной Рады для узаконивания городских границ. Вадим Лях предполагает, что все указанные процедуры займут около двух лет.
Речь идет о территориях, находящихся на городских окраинах в районах Черевковки, Химика, Семеновки, Червоного Молочара и др. После их передачи Славянску предприятия, которые расположены там, будут платить земельный и подоходный налоги в бюджет города.
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Комментарии к статье ««Чужая» земля может стать славянской через два года»
Начато создание рабочей группы, которая займется вопросом передачи в собственность Славянска земель, находящихся в черте города, но административно подчиняющихся Райгородку или Краматорску.