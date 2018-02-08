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Фотофакт

Постновогодний ресурс

«Чужая» земля может стать славянской через два года

Антон Скворцов
8 февраля 2018 Просмотров: 155 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вадим Лях: «Нам не нужна чужая территория, у нас нет спорных вопросов. Это все-таки черта города. Да, она будет сделана одной линией, да, она затрагивает земли, которые принадлежат району, но все прекрасно понимают, что это земли города».

Начато создание рабочей группы, которая займется вопросом передачи в собственность Славянска земель, находящихся в черте города, но административно подчиняющихся Райгородку или Краматорску. 

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях. По его словам, решение о создании рабочего органа было принято по итогам встречи с председателем ДонОГА и главой Славянской районной госадминистрации. В состав группы войдут представители администраций Славянска и района. 

Городской голова рассказал, что процесс передачи земель под юрисдикцию Славянска будет включать несколько этапов. Прежде всего, будут согласованы границы городской черты на спорных участках. Затем начнется разработка генерального плана города с учетом изменений. После утверждения городским и районным советами генплан будет представлен на рассмотрение Верховной Рады для узаконивания городских границ. Вадим Лях предполагает, что все указанные процедуры займут около двух лет. 

Речь идет о территориях, находящихся на городских окраинах в районах Черевковки, Химика, Семеновки, Червоного Молочара и др. После их передачи Славянску предприятия, которые расположены там, будут платить земельный и подоходный налоги в бюджет города.

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Комментарии к статье ««Чужая» земля может стать славянской через два года»

Начато создание рабочей группы, которая займется вопросом передачи в собственность Славянска земель, находящихся в черте города, но административно подчиняющихся Райгородку или Краматорску. 

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