Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью

|8 февраля 2018
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Понтонный мост через Казенный Торец в районе карандашной фабрики Славянский горсовет примет в коммунальную собственность города. Соответствующее решение было принято по итогам депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, на чьем заседании 30 января была рассмотрена петиция о необходимости капитального ремонта конструкции.
Автором петиции, набравшей 254 подписи из 250-ти необходимых, выступила местная жительница Евгения Гуляева.
«Понтонный мост находится в ужасном состоянии: доски для моста используют, какие придется, значительная часть ограждающих поручней на мосту отсутствует, сам мост перекрутило, и он больше напоминает ухабистую дорогу. Проход по нему может стоить пешеходу если не жизни, то, как минимум, здоровья, особенно в ночное время», - сказано в обращении.
Поскольку мост фактически является бесхозным, тратить средства местного бюджета на его ремонт городской совет не имеет права, объясняется в ответе на петицию. Чтобы получить такую возможность, необходимо взять сооружение в коммунальную собственность. Профильные структурные подразделения горсовета уже получили задание начать соответствующую процедуру.
Вопрос в том, что до тех пор, когда из бюджета можно будет выделить деньги на ремонт моста, пройдет несколько месяцев. В течение этого времени по нему будут ходить люди, и опасность свалиться в воду никуда не денется.
Депутат Леонид Зинченко, который неоднократно лично занимался ремонтом сооружения, предложил пока обойтись текущим ремонтом, а именно: заменить вздыбившиеся доски, подварить отсутствующие перила и сделать ступеньки на той стороне моста, где они необходимы. По его словам, цена вопроса относительно невелика – порядка 2-3 тысяч гривен. Работы в состоянии выполнить специализированное коммунальное предприятие. При этом ряд депутатов выразили готовность профинансировать покупку материалов за счет собственных средств.
По словам Леонида Зинченко, при надлежащем уходе мост прослужит еще не один десяток лет.
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Комментарии к статье «Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью»
Понтонный мост через Казенный Торец в районе карандашной фабрики Славянский горсовет примет в коммунальную собственность города. Соответствующее решение было принято по итогам депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, на чьем заседании 30 января была рассмотрена петиция о необходимости капитального ремонта конструкции.