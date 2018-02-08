 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Постновогодний ресурс

Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью

Антон Скворцов
8 февраля 2018 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Так мост через Торец в районе бывшей карандашной фабрики выглядит сейчас.

Понтонный мост через Казенный Торец в районе карандашной фабрики Славянский горсовет примет в коммунальную собственность города. Соответствующее решение было принято по итогам депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, на чьем заседании 30 января была рассмотрена петиция о необходимости капитального ремонта конструкции.

Автором петиции, набравшей 254 подписи из 250-ти необходимых, выступила местная жительница Евгения Гуляева. 

«Понтонный мост находится в ужасном состоянии: доски для моста используют, какие придется, значительная часть ограждающих поручней на мосту отсутствует, сам мост перекрутило, и он больше напоминает ухабистую дорогу. Проход по нему может стоить пешеходу если не жизни, то, как минимум, здоровья, особенно в ночное время», - сказано в обращении. 

Поскольку мост фактически является бесхозным, тратить средства местного бюджета на его ремонт городской совет не имеет права, объясняется в ответе на петицию. Чтобы получить такую возможность, необходимо взять сооружение в коммунальную собственность. Профильные структурные подразделения горсовета уже получили задание начать соответствующую процедуру. 

Вопрос в том, что до тех пор, когда из бюджета можно будет выделить деньги на ремонт моста, пройдет несколько месяцев. В течение этого времени по нему будут ходить люди, и опасность свалиться в воду никуда не денется. 

Депутат Леонид Зинченко, который неоднократно лично занимался ремонтом сооружения, предложил пока обойтись текущим ремонтом, а именно: заменить вздыбившиеся доски, подварить отсутствующие перила и сделать ступеньки на той стороне моста, где они необходимы. По его словам, цена вопроса относительно невелика – порядка 2-3 тысяч гривен. Работы в состоянии выполнить специализированное коммунальное предприятие. При этом ряд депутатов выразили готовность профинансировать покупку материалов за счет собственных средств.    

По словам Леонида Зинченко, при надлежащем уходе мост прослужит еще не один десяток лет.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 февраля 2018

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

На «куркулей» денег пока нет

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Задержан насильник 11-летней девочки

На пожаре погибла пожилая женщина

У славянца нашли гранату

Убийца собаки отделался условным сроком

Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона

Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны

Стартовала регистрация на участие в ВНО

Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью

Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов

«Чужая» земля может стать славянской через два года

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

Знакомства на сайте VipLviv.com

Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай

Постновогодний ресурс

Почему на Вольной не меняют светофоры

Генеральная ассамблея

Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Каток в Дружковке: весело, но непритязательно

7 февраля 2018

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Также в разделе

Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов

— 8 февраля 2018 —

Славянск примет участие в дополнительном отборе инфраструктурных проектов, объявленном Государственным фондом регионального развития. Соответствующие решения были приняты на внеплановой сессии горсовета 2 февраля. 

Читать далее ⇒

«Чужая» земля может стать славянской через два года

— 8 февраля 2018 —

Начато создание рабочей группы, которая займется вопросом передачи в собственность Славянска земель, находящихся в черте города, но административно подчиняющихся Райгородку или Краматорску. 

Читать далее ⇒

Почему на Вольной не меняют светофоры

— 8 февраля 2018 —

Новые светофоры на пересечении улиц Вольной и Генерала Батюка купили, но смонтировать их пока не получается. Об этом стало известно на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, которое состоялось 25 января.

Читать далее ⇒

У трех троллейбусов сгорели двигатели

— 6 февраля 2018 —

На прошлой неделе у Славянского троллейбусного управления случилась большая неприятность: в один день вышли из строя электромоторы сразу на трех единицах подвижного состава. Случилось это в субботу, 3 февраля.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью»

Понтонный мост через Казенный Торец в районе карандашной фабрики Славянский горсовет примет в коммунальную собственность города. Соответствующее решение было принято по итогам депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, на чьем заседании 30 января была рассмотрена петиция о необходимости капитального ремонта конструкции.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

Стартовала регистрация на участие в ВНО

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Задержан насильник 11-летней девочки

На пожаре погибла пожилая женщина

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Генеральная ассамблея

Их черные метки

И смерти не боясь...

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 февраля 2018

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

На «куркулей» денег пока нет

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Задержан насильник 11-летней девочки

На пожаре погибла пожилая женщина

У славянца нашли гранату

Убийца собаки отделался условным сроком

Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона

Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны

Стартовала регистрация на участие в ВНО

Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью

Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов

«Чужая» земля может стать славянской через два года

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

Знакомства на сайте VipLviv.com

Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай

Постновогодний ресурс

Почему на Вольной не меняют светофоры

Генеральная ассамблея

Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Каток в Дружковке: весело, но непритязательно

7 февраля 2018

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top