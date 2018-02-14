Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»

Общественный совет поддержал обращение в Национальный олимпийский комитет и Кабмин с просьбой не допустить передачи детского лагеря «Лесная сказка» в областную коммунальную собственность. Его заседание состоялось в исполкоме 8 февраля.

Управленческая структура

Повестка дня насчитывала 4 пункта. Их рассмотрение началось с вопроса об обращении к городскому голове Славянска с предложением увеличить состав исполнительного комитета и ввести в него представителя общественного совета. Параллельно обсуждалась возможность расширить исполком и за счет представительства от председателей комитетов микрорайонов. Такое дополнение оценили не все. Часть присутствующих заявила, что органы самоорганизации и без того зависимы от городского руководства, и их введение в управленческую структуру облегчит власти продвижение непопулярных, с точки зрения общественности, решений.

Альтернативное мнение состояло в том, что участие в работе исполкома даст председателям комитетов рычаг влияния на руководство города и тем самым снизит уровень их зависимости. Как показало голосование, сторонников первого предложения в зале оказалось больше, и в обращении к мэру оставили только представителя общественного совета.

Внутренняя организация

Далее общественный совет озаботился внутренними вопросами. Сначала аудитории предложили решить, что делать с организациями, которые долго не участвуют в заседаниях. Как гласит регламент, если полгода представитель организации не является на заседания и не выходит на связь, то его можно исключить. Такую норму применили к "Общественной платформе Славянска". Ее председатель Михаил Нечипоренко пропустил уже несколько заседаний, не поручив представлять интересы организации полномочному преемнику. Большинством голосов "Общественную платформу Славянска" из совета исключили. Освободившееся место заняла общественная организация "Защитник", которую возглавляет Анатолий Тишаков.

Достаточно острым было обсуждение пункта о делегировании полномочий общественного совета его правлению. Как объяснили собравшимся, сделать это нужно для экстренных случаев, чтобы правление могло оперативно принимать решения от имени общественного совета, на сборы которого обычно требуется несколько дней. Дискуссия разгорелась вокруг того, нужно ли прилагать к такому делегированию перечень экстренных случаев. В конечном итоге возобладало мнение, что демократически избранному правлению нужно доверять. По итогам голосования полномочия правлению все же предоставили.

Сбор покрышек и подписей

Наиболее эмоциональной ожидаемо оказалась тема передачи в областную коммунальную собственность лагеря "Лесная сказка". Новых аргументов в обсуждении практически не прозвучало. Предложение обладминистрации общественники Славянска считают попыткой чиновников завладеть земельным участком площадью в 5,8 га. Возмущает членов общественного совета и то, как реагирует на ситуацию городская власть, продвигающая областную инициативу. Общественный совет отказался принять результат общественных слушаний, которые прошли в конце января. По мнению общественников, при его проведении был задействован административный ресурс.

Члены совета предложили самые разные методы противодействия - от блокирования сессии горсовета, на которой будут передавать лагерь и поджога покрышек, до повторного сбора подписей за необходимость оставить оздоровительную базу детям Славянска. Последняя процедура, нужно добавить, стартовала 11 февраля.

Но главную ставку общественный совет делает на всеукраинский резонанс. Одним из методов его достижения активисты выбрали открытое письмо к председателю Национального олимпийского комитета Сергею Бубке и министру молодежной политики и спорта Игорю Жданову. В письме они просят разобраться в ситуации и не допустить того, чтобы прифронтовой город лишился единственной базы для детского отдыха и оздоровления.