Славянская «скорая помощь» - лучшая в области

В Краматорске 10 февраля состоялось Первенство Донецкой области-2018 среди бригад экстренной медицинской помощи. За звание лучшего боролись 10 профессиональных коллективов, базирующихся в Мариуполе, Мирнограде, Краматорске, Славянске, Волновахе и Константиновке. В напряженной борьбе первое место завоевала славянская станция скорой медицинской помощи.

Как рассказал главный врач станции скорой помощи г. Славянска Валерий Зуйко, судейская коллегия состояла из настоящих профессионалов своего дела. В нее входили специалисты Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Донецкого национального медицинского университета, департамента здравоохранения облгосадминистрации, руководители станций скорой помощи из нескольких городов.

Соревнования состояли из пяти конкурсов. Четыре из них были практическими, а один - теоретический. Его в виде тестов должен был сдать руководитель команды. Славянские специалисты справились блестяще. Вместе с ними пьедестал почета разделили станция скорой медицинской помощи Донецка, перебазировавшаяся на подконтрольную территорию, и бригада выездной экстренной специализированной консультативной помощи и медицины катастроф. Они заняли второе и третье места соответственно.

Сейчас, говорит Валерий Зуйко, славянская станция скорой помощи готовится к новым ответственным соревнованиям. Ведь теперь они будут представлять Донецкую область на всеукраинском уровне.