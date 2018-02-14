|14 февраля 2018
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В Краматорске 10 февраля состоялось Первенство Донецкой области-2018 среди бригад экстренной медицинской помощи. За звание лучшего боролись 10 профессиональных коллективов, базирующихся в Мариуполе, Мирнограде, Краматорске, Славянске, Волновахе и Константиновке. В напряженной борьбе первое место завоевала славянская станция скорой медицинской помощи.
Как рассказал главный врач станции скорой помощи г. Славянска Валерий Зуйко, судейская коллегия состояла из настоящих профессионалов своего дела. В нее входили специалисты Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Донецкого национального медицинского университета, департамента здравоохранения облгосадминистрации, руководители станций скорой помощи из нескольких городов.
Соревнования состояли из пяти конкурсов. Четыре из них были практическими, а один - теоретический. Его в виде тестов должен был сдать руководитель команды. Славянские специалисты справились блестяще. Вместе с ними пьедестал почета разделили станция скорой медицинской помощи Донецка, перебазировавшаяся на подконтрольную территорию, и бригада выездной экстренной специализированной консультативной помощи и медицины катастроф. Они заняли второе и третье места соответственно.
Сейчас, говорит Валерий Зуйко, славянская станция скорой помощи готовится к новым ответственным соревнованиям. Ведь теперь они будут представлять Донецкую область на всеукраинском уровне.
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• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
• Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре
• Рекламные объявления как стихийное явление
• Славянская «скорая помощь» - лучшая в области
• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
• Славянцы чаще травмируются летом
• Как в Славянске отметят Масленицу
• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
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Комментарии к статье «Славянская «скорая помощь» - лучшая в области»
В Краматорске 10 февраля состоялось Первенство Донецкой области-2018 среди бригад экстренной медицинской помощи. За звание лучшего боролись 10 профессиональных коллективов, базирующихся в Мариуполе, Мирнограде, Краматорске, Славянске, Волновахе и Константиновке. В напряженной борьбе первое место завоевала славянская станция скорой медицинской помощи.