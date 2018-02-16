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Фотофакт

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Жертвам насилия теперь есть где приютиться

Светлана Вьюниченко
16 февраля 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 7 февраля состоялось торжественное открытие Центра социальной и психологической помощи женщинам, пострадавшим от насилия или жестокого обращения. Местонахождение заведения не разглашается по этически-правовым соображениям.

Центр, организован на самом высшем уровне. По словам представителей ПРООН, на сегодняшний день аналогов ему в Украине не существует. В Мариуполе уже работает подобный центр. Однако он открыт в формате дневного стационара. В Славянске же помощь будет оказываться круглосуточно. Одновременно в центре смогут пребывать 6 взрослых и 2 ребенка. Женщины смогут находится там от недели до месяца. Однако, говорят организаторы, при необходимости этот срок продлят. 

Открытие центра стало возможным благодаря совместным усилиям местной власти, ДонОВГА, общественных организаций и международных доноров.  Финансовую поддержку обеспечил Евросоюз в рамках программы ПРООН. Как сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, общая стоимость ремонта составила 1 млн 105 тыс. гривен. 855,6 тыс. из этой суммы предоставили доноры, 250 тыс. грн - славянский бюджет. Кроме того, ПРООН в лице правительства Великобритании будет финансировать работу центра реабилитации. Сюда войдет оплата коммунальных услуг, зарплата сотрудников и другие расходы. Общий бюджет составит более 1,5 млн грн. 

- Это будет безопасное, уютное место, где женщины смогут получить необходимую психологическую, социальную и правовую помощь. Да и просто собраться с мыслями, чтобы решить, как жить дальше, - говорит председатель ОВГА.

Отметим, что, по международным стандартам, на каждые 10 тысяч населения должно находиться одно место в таком приюте. Как сообщают правоохранители, на сегодняшний день на Донбассе домашнее насилие остается одним из самых распространенных правонарушений. Полицейские сталкиваются с этой проблемой практически ежедневно. Только в январе нынешнего года Славянский отдел полиции составил 27 протоколов по ст. 173-2 КУпАП «Совершение насилия в семье». Причем 12 протоколов были составлены повторно.  

Как сообщает пресс-служба подразделения, на учете у славянских правоохранителей находятся 158 «семейных агрессоров». Как правило, это мужья, которые в состоянии алкогольного опьянения бьют жен и детей или угрожают им расправой. Зачастую пострадавшие живут в таких условиях, поскольку из-за тяжелого материального положения не могут выехать в безопасное место. 

Теперь же, говорят полицейские, они получат возможность при выезде на семейные скандалы или при обращении жертв насилия на линию «102» организовывать их пребывание в центре помощи. Нарушителей же привлекут к ответственности в рамках действующего законодательства. 

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Комментарии к статье «Жертвам насилия теперь есть где приютиться»

В Славянске 7 февраля состоялось торжественное открытие Центра социальной и психологической помощи женщинам, пострадавшим от насилия или жестокого обращения. Местонахождение заведения не разглашается по этически-правовым соображениям.

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