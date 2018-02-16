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Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом

Павел Коротенко
16 февраля 2018 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Жэки Славянска для подсыпки используют граншлак, запасы которого хранятся на внутренних и внешних складских площадках.

Богатый на гололедицу февраль - самое время поговорить о методах борьбы с этим явлением. Проведенная журналистами "ТВ плюс" информационная разведка показала, что Славянск в этом отношении мало чем уступает общемировой практике.

Несложный поиск в сети интернет позволил понять, что универсального средства противодействовать гололеду в мире не существует. В разных странах варьируются, за редкими исключениями, одни и те же методы: посыпка дорог и тротуаров абразивным материалом или использование химических реагентов (в нашем случае - это техническая соль). В отдельных государствах реагенты запрещены или очень ограничены, ибо негативно влияют на обувь прохожих, разъедают металл автомобилей, вызывают у склонных к аллергии людей обострения, а также вредят флоре, фауне и впитываются в почву, нарушая ее химический состав.

Преимущество соли перед другими реагентами - дешевизна и эффективность. В Славянске этот компонент использует в составе песчано-соляной смеси коммунальное предприятие "Водопонижение", которое обслуживает дороги. По информации его руководителя Сулеймана Фарзалыева, среднегодовой расход композита - от 700 до 900 т.

Абразивный секонд-хенд

Большое достоинство фрикционного метода - так называется посыпка льда гранитной крошкой - в возможности использовать материал повторно, то есть собрать его и определить на хранение до следующего года. В коммунальной сфере Славянска этот метод широко используют жэки, хотя применяют они граншлак и перед складированием, по опыту европейских стран, посыпочный материал не моют. Отличается местный процесс от европейского и в технологии сбора - вместо спецтехники, эту операцию вручную выполняют дворники. В Славянском УЖКХ рассказали, что за сезон жэки расходуют на борьбу с гололедом примерно по 50 т абразива.

Самый распространенный в городе материал - это песок. Им обеспечиваются учреждения бюджетной сферы - по ведомственной вертикали или самостоятельно. В учреждения городской системы образования, к примеру, песок завозят еще весной, когда возникает потребность восстанавливать после зимы спортивные и детские площадки. Как объяснил начальник гороо Игорь Рублевский, в заказе учреждения на тот или иной объем поставки закладывается запас для следующего гололеда. Недостаток песка в том, что его нельзя использовать повторно, и материал приходится регулярно обновлять.

Придумано не нами

Описанные методы не являются, конечно, прерогативой коммунальной сферы. Ими активно пользуются и частные лица, обеспечивая безопасность возле своих офисов и предприятий. В частном секторе наблюдается та же картина, только здесь ассортимент посыпочного материала более разнообразен за счет угольного шлака и отходов индивидуального строительства.

Как видим, в борьбе с гололедом Славянск отнюдь не выглядит методологически отсталым. Хотя, для справедливости стоит сказать, что работающие по сей день технологии придуманы не нашими современниками. Как остается неизменным и тот факт, что эффективны они только в случае своевременного и оперативного применения. Впрочем, этот аспект славянцы могут оценить самостоятельно.

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Комментарии к статье «Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом»

Богатый на гололедицу февраль - самое время поговорить о методах борьбы с этим явлением. Проведенная журналистами "ТВ плюс" информационная разведка показала, что Славянск в этом отношении мало чем уступает общемировой практике.

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