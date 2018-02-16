Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик

Проект создания жилья для переселенцев, в рамках которого за деньги Европейского союза планировалось восстановить заброшенные общежития на улице Вокзальной, 8 и Светлодарской, 28-А, зашел в глухой угол.

Подрядчики, взявшиеся за работу в апреле прошлого года, успели сделать немного – демонтировали ветхие элементы зданий и поставили новые окна. Сейчас оба объекта пустуют.

Нехватка времени - главная причина, которая не дает довести проект до ума, говорит заммэра Славянска Юрий Подлесный, возглавлявший тендерный комитет на торгах по системе «Prozorro». Договоры с представителями ЕС приходилось продлевать неоднократно, поскольку каждый раз на реализацию давалось очень мало времени – всего полгода.

ХРОНОЛОГИЯ ПЕРИПЕТИЙ

Тендерная процедура, победителем которой стало выполнявшее работы киевское предприятие «Луч», была запущена в начале 2017 года. Причем торги состоялись только со второго раза, вспоминает Юрий Подлесный. Ремонт, повторимся, стартовал в апреле. По условиям договора, предприятие должно было завершить все работы до 15 мая, поскольку договор с Евросоюзом был действителен до 3 июня. «Эти две недели (с 15 мая по 3 июня, - прим.) были нужны для того, чтобы упорядочить всю документальную сторону и к началу июня выйти или со всеми, или с частично выполненными работами – чтобы было, что показать европейцам, и в случае необходимости продлить контракт», - рассказывает Юрий Подлесный.

Стоит отметить, что с началом ремонта подрядчиков ожидал неприятный сюрприз – им пришлось выполнять непредвиденные работы, не учтенные проектом. Речь идет о демонтаже верхних плит перекрытия в общежитии на Светлодарской, которые оказались в гораздо худшем состоянии, нежели предполагалось. Впрочем, говорит Подлесный, этот момент критическим образом на общий ход работ не повлиял.

Проблема оказалась в другом. Понимая, что ни к середине мая, ни через месяц завершить проект не получится, представители рабочей группы начали переговоры с представителями ЕС о продлении контракта. Однако до 3 июня никакой информации от них не поступило. И, поскольку срок договора истек, с этого дня горсовет более не мог распоряжаться «евроденьгами», находившимися на текущем счету. Строительные работы тоже остановились, так толком и не начавшись.

Неопределенность разрешилась в начале июля. Мэра и членов рабочей группы пригласили в Киев, чтобы отчитаться о сделанной с начала года работе. В ходе встречи партнеры дали славянцам обещание, что контракт по проекту будет продлен. К сожалению, договоренность оказалась только устной, не подкрепленной официально. Между тем, время шло.

Документы о пролонгации контракта еще на полгода были получены только спустя месяц. Но фокус оказался в том, что точкой отсчета стало не начало августа, когда были получены бумаги, а 3 июня – день окончания договора предыдущего. Таким образом, из шести месяцев два оказались, по сути, потеряны.

Поскольку к этому моменту договор с «Лучом» три месяца как закончился, торги пришлось играть по-новому. «Лучу» же, который не успел выполнить взятые на себя обязательства, направили претензии.

Новые торги постигла неудача. Первый «раунд», который завершился в конце августа, оказался неутешительным: у всех участников оказались проблемы с законом. «У кого-то не было необходимых документов, кто-то явно обманывал, а за кем-то тянулись уголовные дела, связанные с нарушениями в тендерном законодательстве. Фактически торги состоялись, но победителя определить не удалось», - рассказывает Юрий Подлесный.

По истечении десяти дней, отведенных для обжалования результатов торгов, тендер был объявлен вновь. Завершился он в октябре с еще более печальным результатом - не состоявшись вообще. Между тем, до окончания контракта с ЕС оставалось меньше двух месяцев, и играть торги в третий раз тендерный комитет посчитал нецелесообразным. «Мы понимали, что один месяц уйдет на тендер, а за оставшийся ни одна, даже самая расчудесная строительная организация работы выполнить не сможет», - комментирует заммэра.

Оказавшись в патовой ситуации, представители городского руководства начали опять предпринимать попытки продлить договор с ЕС. Но до сегодняшнего дня от партнеров ответа нет. Неосвоенные деньги, за вычетом оплаты сделанных «Лучом» работ, остаются на счету, но распоряжаться ими горсовет не может.

Не забирают их обратно по двум причинам, считает Юрий Подлесный. Во-первых, по всей видимости, представители ЕС сами не знают, как поступить в данной ситуации. «Странно, почему деньги давали всего лишь на полгода. Подобные работы нельзя выполнить за такой срок», - подчеркивает заммэра. Во-вторых, средства предоставлялись в евро, но на счет горсовета сумма поступила в гривнях. «Деньги конвертировались не на нашем уровне, а еще до того, как пришли к нам», - говорит он. С учетом того, что за два года курс евро вырос, гривневый эквивалент, имеющийся в распоряжении горсовета, уже не соответствует изначально выделявшейся сумме в валюте. То есть, если европейцы решат забрать грант назад, то получат они гораздо меньше, чем давали, причем результат от использования денег окажется нулевым.

ПРОЕКТ УЖЕ НЕ АКТУАЛЕН

Проект, который изначально позиционировался как временное жилье для вынужденных переселенцев, по прошествии двух лет уже не актуален, считает Юрий Подлесный. «Предполагалось, что общежития будут выполнять роль своего рода приемника-распределителя. По начальным условиям договора с ЕС, в этом жилье переселенцы могли пребывать не более двух месяцев. Оно было рассчитано на массовый приток беженцев, которые затем получают другую жилплощадь», - объясняет заместитель городского головы.

Сейчас, когда большого притока граждан с неподконтрольных территорий не наблюдается, проект фактически потерял смысл. Гораздо более насущным стало бы строительство жилья постоянного – как для потерявших кров жителей города, так и для переселенцев.

Как распорядятся дальнейшей судьбой проекта его кураторы – покажет время.