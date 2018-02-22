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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор

Светлана Вьюниченко
22 февраля 2018 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Возможно, крепость Тор в парке будет выглядеть именно так. Внутри появятся локации с реконструкцией древних промыслов.
  • Первоначально острог, с которого начинался город, занимал площадь в 1 га и имел вид квадрата с 6-ю сторожевыми башнями и двумя входами.

В парке «Шелковичный» может появиться музей под открытым небом. Такое предложение обсуждалось на совещании у городского головы Славянска 20 февраля. На встрече присутствовали директор парка и краеведческого музея, а также профильные сотрудники исполкома.

По словам мэра Вадима Ляха, идею о реконструкции в парке крепости Тор, с которой когда-то начинался город, год назад озвучил старший научный сотрудник музея Анатолий Шамрай. Однако тогда на реализацию проекта не было средств. Впрочем, в местный бюджет деньги на это не заложены и сейчас. Поэтому градоначальник предлагает воссоздать крепость за счет меценатов и рядовых славянцев. Такой подход поможет избежать тендерной процедуры и максимально ускорит осуществление планов. 

- Давайте откроем благотворительный счет, на который все желающие могли бы перечислять деньги на реконструкцию крепости. Распорядителем средств будет не городская власть, а какой-нибудь уважаемый в Славянске человек,  поделился мыслями мэр и пообещал в качестве примера для подражания первым положить на счет 10 тыс. гривен. 

Следует добавить, что о настоящей исторической реконструкции речь не идет. Как рассказала директор краеведческого музея Лилия Зандер, первоначально крепость Тор занимала территорию в 1 га. Она имела 6 башен, в ней располагались церковь, пороховые склады и казармы для казаков. Собрать средства на такой масштабный проект, признали городские власти, вряд ли получится. Поэтому решили ограничиться меньшей территорией с двумя башнями. Зато в крепости запланировано открытие различных локаций: кузницы, гончарной мастерской, солеварни, реконструкция раскопок и т. д. Локации должны быть «живыми» - то есть посетители получат возможность самостоятельно поучаствовать в производстве гончарных изделий или чеканке монет. 

По задумке мэра, каждую локацию могли бы взять «под патронаж» местные владельцы предприятий. Например, керамическое производство в крепости предлагается поддержать Виктору Левиту, а кузню - Павлу Придворову. Проект крепости попросят безвозмездно создать архитектора Аркадия Дашевского, автор памятника Чернобыльской славы. Еще одно ноу-хау - привлечь в виде спонсоров проекта состоятельных славянцев, которые давно уехали из родного города и преуспели в чужом краю. Остальные граждане могут помочь либо материально, либо, вложив частичку труда. 

- Думаю, этот проект сплотит горожан и поможет еще больше полюбить Славянск, - считает городской голова. 

Отметим, что музей под открытым небом на территории парка - не единственная историческая ретроспектива, которая может быть реализована в Славянске. Сотрудники музея давно вынашивают идею создания стилизованного въезда в город со стороны Славкурорта. По словам Лилии Зандер, это может быть фрагмент крепости с частоколом и бастионами. Наверху историки предлагаю расположить смотровую площадку. 

Также мэр хочет реализовать проекты, когда-то начатые Анатолием Левитом, в бытность его городским головой. Речь идет о локации, посвященной битве с половцами на реке Калке. 

- У нас есть свои городские легенды. Мы можем сделать их изюминкой Славянска. И дело не только в туризме, достаточно того, что на этой исторической памяти будут воспитываться наши дети, - говорит Вадим Лях. 

Еще одним аспектом обсуждения стала ситуация с печатной продукцией, рекламирующей Славянск. Городу нужны открытки с изображением исторических памяток и современных достижений. Необходим красочный видовой буклет и значки. Печатать все это мэр предлагает за средства местного бюджета. Подготовить содержимое поручено музею. А вот на создание эскизного дизайнерского проекта буклета и набора открыток, возможно, будет объявлен конкурс.

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Комментарии к статье «Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор»

В парке «Шелковичный» может появиться музей под открытым небом. Такое предложение обсуждалось на совещании у городского головы Славянска 20 февраля. На встрече присутствовали директор парка и краеведческого музея, а также профильные сотрудники исполкома.

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