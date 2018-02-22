Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года

|22 февраля 2018
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Центр предоставления административных услуг, строительство которого идет возле исполкома, будет готов к началу лета. На данный момент подрядчики отстают от графика приблизительно на месяц. Такую информацию озвучил городской голова Славянска Вадим Ляха на пресс-конференции 19 февраля.
Он также показал эскизы будущего ЦПАУ – с залом ожиданий, игровой комнатой и абсолютно прозрачными кабинетами. Открытие центра намечено на июнь.
Уже готов и проект спортивного комплекса, который разместится в здании бывшего детского сада на ул. Банковской. Его строительство должно начаться в 2019 году. Филиал детско-юношеской спортивной школы будет представлять собой главное здание с раздевалками, душевыми кабинками и т. д., также примыкать к нему будут два ангара. Здесь расположатся два спортзала – для мужской гимнастики и борьбы.
А вот проект «Прозрачный офис», по словам мэра, будет реализован уже в нынешнем году. Прямая субвенция из госбюджета для этого составит 50 млн гривен. Офис будет расположен на ул. Васильевской, в здании, где ранее размещалась ИРТК «Тор». Планируется, что сюда переедет УСЗН.
Отметим, что, кроме здания, будет реконструирована и дорога. Появится автостоянка. Но троллейбусы в эту часть города не ходят. Поэтому, как пенсионеры станут добираться до управления соцзащиты, пока остается неясным.
22 февраля 2018
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22 февраля 2018
• Славянск примет областной конкурс чтецов
• Нарушители правил благоустройства станут известны всем
• Сколько денег надо на медицину
• Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы
• В святогорской школе объявлен карантин
• У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки
• На Центральной кронируют тополя
• Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы
• Что делать, если газета не дошла до адресата
• Опорную школу обещают открыть к началу учебного года
• Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину
• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
• Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать
16 февраля 2018
• Родительские комитеты: если быть, то зачем
• Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик
• Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет
• В Николаевке вновь опасная находка
• Насмерть переехал односельчанина
• Легковушка протаранила грузовик
• Искусанная лисой собака умерла от бешенства
• Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку
• Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат
• Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом
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Комментарии к статье «Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года»
Центр предоставления административных услуг, строительство которого идет возле исполкома, будет готов к началу лета. На данный момент подрядчики отстают от графика приблизительно на месяц. Такую информацию озвучил городской голова Славянска Вадим Ляха на пресс-конференции 19 февраля.