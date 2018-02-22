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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года

Светлана Вьюниченко
22 февраля 2018 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Центр предоставления административных услуг, строительство которого идет возле исполкома, будет готов к началу лета. На данный момент подрядчики отстают от графика приблизительно на месяц. Такую информацию озвучил городской голова Славянска Вадим Ляха на пресс-конференции 19 февраля.

Он также показал эскизы будущего ЦПАУ – с залом ожиданий, игровой комнатой и абсолютно прозрачными кабинетами. Открытие центра намечено на июнь.

Уже готов и проект спортивного комплекса, который разместится в здании бывшего детского сада на ул. Банковской. Его строительство должно начаться в 2019 году. Филиал детско-юношеской спортивной школы будет представлять собой главное здание с раздевалками, душевыми кабинками и т. д., также примыкать к нему будут два ангара. Здесь расположатся два спортзала – для мужской гимнастики и борьбы. 

А вот проект «Прозрачный офис», по словам мэра, будет реализован уже в нынешнем году. Прямая субвенция из госбюджета для этого составит 50 млн гривен. Офис будет расположен на ул. Васильевской, в здании, где ранее размещалась ИРТК «Тор». Планируется, что сюда переедет УСЗН. 

Отметим, что, кроме здания, будет реконструирована и дорога. Появится автостоянка. Но троллейбусы в эту часть города не ходят. Поэтому, как пенсионеры станут добираться до управления соцзащиты, пока остается неясным.

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Комментарии к статье «Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года»

Центр предоставления административных услуг, строительство которого идет возле исполкома, будет готов к началу лета. На данный момент подрядчики отстают от графика приблизительно на месяц. Такую информацию озвучил городской голова Славянска Вадим Ляха на пресс-конференции 19 февраля.

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