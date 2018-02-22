Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину

Вернувшись из поездки по Житомирской области, 19 февраля городской голова Славянска Вадим Лях провел пресс-конференцию, где рассказал о результатах визита. Как выяснилось, жители центральной Украины искренне переживают за Донбасс, а еще, несмотря на расстояние в тысячу километров, нас объединяют общие проблемы.

Объединение громад: учимся на чужих ошибках

Поездка была посвящена вопросам децентрализации. Поэтому все положительные и отрицательные примеры мэр примерял на Славянск. Например, Житомирщина страдает из-за оттока рабочей силы в близлежащую Польшу. Туда же уезжают поступать в вузы выпускники школ. Страдают громады из-за реверсного оттока денег. В Донецкой и Луганской областях эта мера, введенная правительством для успешных ОТГ, пока не применяется. Но все понимают, что это – лишь вопрос времени. Кроме того, в территориальных громадах Житомирской области наблюдаются задержки в зарплатах педагогам и медработникам.

Из положительных моментов Вадим Лях отметил развитие технопарков, высокотехнологичных производств на них, туризма и благоустройство.

- Например, в Коростене те же проблемы, что и у нас – поселки приходят в городскую громаду без земли. Единственная территория для развития технопарка в Славянске – это бывший Химпром. Но там часть земли находится в госсобственности, и она под санацией. Часть принадлежит Райгородку и лишь часть – Славянску, - объяснил градоначальник.

Он признал, что проблем в этом направлении много, но город взялся за их решение.

Стоит отметить, что технопарки не дают инвесторам преференций в плане налогов. Они лишь решают проблемы с энергообеспечением.

Славянск как прообраз Кремниевой долины

Поскольку серьезные инвесторы, по словам Вадима Ляха, заходить в Славянск не хотят (сказывается близость к фронту), мэр предлагает превратить город в аналог местной Кремниевой долины. Базой для развития IT-технологий должен стать ДГПУ и помещения, отданные в аренду под игровой бизнес.

- Это не требует больших капиталовложений. С помощью грантовых проектов, например, ПРООН, мы могли бы переучивать на айтишников выпускников университета, - говорит мэр, сам когда-то закончивший славянский педагогический вуз.

Еще одной локацией для развития будущего IT-бизнеса может стать помещение УСЗН, которое освободится после того, как управление переедет в «прозрачный офис».

Отметим, что идея переучить выпускников педуниверситета не нова. Неля Штепа, будучи мэром, уже предлагала сделать из молодых преподавателей врачей, которых не хватает городу.

Остается добавить, что игровой бизнес, по мнению Ляха, нужно легализовать. Причем, по опыту других стран, развивать его следует за городом. Тогда, говорит мэр, туда поедут богатые. А не отчаявшиеся граждане, которые вышли за хлебом и проиграли последние 10 гривен.

В этом мнении городской голова также не одинок. Легализация игорного бизнеса, проституции и марихуаны давно стоит на повестке дня общества. В таком случае они приносили бы доход государству, а не «крышующим» их лицам. Но в Раде для этого не хватает политической воли.

За некачественный ремонт дорог город не платил

ООО «Данко», которое выполняло ремонт дорог на ул. Шевченко, Литературной и Ясной, будет переделывать некачественно выполненную работу. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.

- Мы заплатили им 1,7 млн гривен. Еще миллион подрядчики не получили. Сейчас проводится экспертиза, и там, где есть недоработки, фирма их ликвидирует, - сказал мэр.

Как удалось понять, речь идет об укладке второго слоя покрытия на ул. Ясной и неоконченном ремонте на ул. Шевченко.

Кроме того, Вадим Лях пообещал, что за деньги областного бюджета будет доведен до конца ремонт дорожного покрытия возле железнодорожного вокзала на Славкурорте. Также отремонтируют дороги на улицах Сользаводской и Героев Труда. Работы начнутся сразу после установления сухой погоды.

Бесконечная сказка Славянска

Не обошлась пресс-конференция и без обсуждения топовой темы нынешней зимы – передачи лагеря «Лесная сказка» в собственность области. Вадим Лях сообщил, что считает некорректным использование аргументов типа «афера века» и «порежут участок на коттеджи».

- Для меня сама мысль, что можно забрать у детей и «порезать», - аморальна, - говорит градоначальник. – Передать области, это не значит – отдать Жебривскому. Губернатор здесь – представитель президента. То есть мы можем передать лагерь государству.

Мэр не отрицает, что обе петиции – как в защиту лагеря, так и о его передаче – имеют право на существование. Но говорить о возможности сохранения лагеря, не имея в резерве 20 млн грн, по его мнению, некорректно. Точно так же некорректно ставить области ультиматум: или вы нам даете 20 млн на равноценный проект, либо мы не голосуем.

- Эта идея будет рассмотрена. Но не в качестве ультимативного заявления, а в виде предложения. Не хочется в ответ услышать, мол, разве мы мало помогаем Славяску? - говорит Лях.

В качестве еще одного аргумента мэр привел наличие участка земли в Святогорске площадью в 1 га, который находится в коммунальной собственности Славянска. Сейчас он передан в аренду Святогорскому горсовету и приносит славянскому бюджету 13,5 тыс. в год. По словам Вадима Ляха, если бы речь шла о «нарезке участков», можно было бы использовать этот надел – и никто бы ничего не узнал.

- В общем, считаю, что мы в этом вопросе всех услышали. Теперь точку поставит мартовская сессия, - говорит городской голова.