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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Опорную школу обещают открыть к началу учебного года

Светлана Вьюниченко
22 февраля 2018 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По словам директора ООШ №13 активность при наружных работах славянцы заметят не раньше апреля.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский в числе прочих проинспектировал ремонтные работы, которые выполняются в славянской ООШ №13. Визит председателя ДонОВГА оказался неожиданным, на строительстве проверку не ждали.

О результатах инспекции Жебривский рассказал на своей странице в соцсети Фейсбук. «Выезды на объекты без предупреждения дают реальную картину того, что происходит на строительстве. И этой картиной я полностью недоволен», - сообщил руководитель области. 

В школе губернатор застал «человек 20-30 рабочих». К счастью, они не пили чай, как в Лимане. Но темпы работ председателя облгосадминистрации не удовлетворили. Отставание от графика давно превысило все заявленные ранее сроки. Изначально планировалось, что опорную школу в Славянске откроют  в октябре 2017 года, позже открытие перенесли на 25 декабря. Потом в качестве «времени Х» называли конец марта и май 2018-го. Сейчас, как объяснил заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный, «мы молимся, чтобы работы завершились к сентябрю, и на День знаний дети вошли в классы».   

Итогом рабочей поездки стало совещание с руководителями громад, подрядчиками и проектировщиками. Кроме Павла Жебривского, на нем присутствовали заместитель губернатора Виктор Ремский, представители департамента капитального строительства и технадзора.  

- Я вынес последнее китайское предупреждение. Для меня главное - не найти виноватого, а получить готовый объект, - сказал председатель ОВГА. 

Он также сообщил, что на школе должен появиться новый график проведения работ и призвал общественность контролировать его выполнение.

На момент верстки номера обновленный график обнаружить не удалось. Однако директор ООШ №13 Анатолий Погорелов рассказал, что ремонт все же ведется. 

- Сейчас все работы сосредоточены внутри помещения. Но крыша, из-за которой возникла основная задержка, уже готова. Она находится в Краматорске на заводе-изготовителе. Как только установится сухая погода, подрядчики приступят к ее замене, - объясняет руководитель опорной школы.

По его словам, одновременно с крышей строители будут устанавливать новые окна и доделывать внутренние работы. Их завершающий этап не проводят из-за  того. что на протяжении нескольких месяцев здание будет стоять практически открытым. На все работы, по обещаниям подрядчиков, им понадобится 3-4 месяца.   

- Мы увидим, что процесс пошел в апреле-мае. Тогда работа строителей будет видна невооруженным глазом, - говорит Анатолий Погорелов.

Единственную тревогу вызывает школьный стадион. Все стороны признают, что открыть его к сентябрю, скорее всего, не получится. Однако это не помешает начать учебный процесс в обновленном здании. А стадион будет доделываться на протяжении первой четверти.

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Комментарии к статье «Опорную школу обещают открыть к началу учебного года»

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский в числе прочих проинспектировал ремонтные работы, которые выполняются в славянской ООШ №13. Визит председателя ДонОВГА оказался неожиданным, на строительстве проверку не ждали.

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