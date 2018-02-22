Опорную школу обещают открыть к началу учебного года

|22 февраля 2018
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Губернатор Донецкой области Павел Жебривский в числе прочих проинспектировал ремонтные работы, которые выполняются в славянской ООШ №13. Визит председателя ДонОВГА оказался неожиданным, на строительстве проверку не ждали.
О результатах инспекции Жебривский рассказал на своей странице в соцсети Фейсбук. «Выезды на объекты без предупреждения дают реальную картину того, что происходит на строительстве. И этой картиной я полностью недоволен», - сообщил руководитель области.
В школе губернатор застал «человек 20-30 рабочих». К счастью, они не пили чай, как в Лимане. Но темпы работ председателя облгосадминистрации не удовлетворили. Отставание от графика давно превысило все заявленные ранее сроки. Изначально планировалось, что опорную школу в Славянске откроют в октябре 2017 года, позже открытие перенесли на 25 декабря. Потом в качестве «времени Х» называли конец марта и май 2018-го. Сейчас, как объяснил заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный, «мы молимся, чтобы работы завершились к сентябрю, и на День знаний дети вошли в классы».
Итогом рабочей поездки стало совещание с руководителями громад, подрядчиками и проектировщиками. Кроме Павла Жебривского, на нем присутствовали заместитель губернатора Виктор Ремский, представители департамента капитального строительства и технадзора.
- Я вынес последнее китайское предупреждение. Для меня главное - не найти виноватого, а получить готовый объект, - сказал председатель ОВГА.
Он также сообщил, что на школе должен появиться новый график проведения работ и призвал общественность контролировать его выполнение.
На момент верстки номера обновленный график обнаружить не удалось. Однако директор ООШ №13 Анатолий Погорелов рассказал, что ремонт все же ведется.
- Сейчас все работы сосредоточены внутри помещения. Но крыша, из-за которой возникла основная задержка, уже готова. Она находится в Краматорске на заводе-изготовителе. Как только установится сухая погода, подрядчики приступят к ее замене, - объясняет руководитель опорной школы.
По его словам, одновременно с крышей строители будут устанавливать новые окна и доделывать внутренние работы. Их завершающий этап не проводят из-за того. что на протяжении нескольких месяцев здание будет стоять практически открытым. На все работы, по обещаниям подрядчиков, им понадобится 3-4 месяца.
- Мы увидим, что процесс пошел в апреле-мае. Тогда работа строителей будет видна невооруженным глазом, - говорит Анатолий Погорелов.
Единственную тревогу вызывает школьный стадион. Все стороны признают, что открыть его к сентябрю, скорее всего, не получится. Однако это не помешает начать учебный процесс в обновленном здании. А стадион будет доделываться на протяжении первой четверти.
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• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
• Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать
16 февраля 2018
• Родительские комитеты: если быть, то зачем
• Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик
• Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет
• В Николаевке вновь опасная находка
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• Легковушка протаранила грузовик
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Комментарии к статье «Опорную школу обещают открыть к началу учебного года»
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский в числе прочих проинспектировал ремонтные работы, которые выполняются в славянской ООШ №13. Визит председателя ДонОВГА оказался неожиданным, на строительстве проверку не ждали.