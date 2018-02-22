Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы

Степень разрушения и сложности с ремонтом

Как выяснилось из беседы с руководителем учреждения Генрихом Луковым, здание, в котором много лет располагается ветлечебница, было построено более 100 лет назад. Конструкцию кровли последний раз частично обновляли в 1996-м, но ее капитальный ремонт из-за отсутствия у лечебницы собственных средств не производился. То же самое касается и остальных элементов строения: максимум, что мог сделать коллектив, - своими силами провести косметический ремонт.

Обрушившаяся часть кровли вывела из эксплуатации четыре помещения. Работавших там сотрудников пришлось переместить в другие кабинеты. Режим работы учреждения инцидент не нарушил. Однако восстановительные работы остаются в разряде неотложных задач. Сложность заключается в том, что при нынешней ситуации непонятно, кто должен финансировать реконструкцию - государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в структуру которой входит ветлечебница, или Славянский районный совет - фактический собственник объекта. Обе инстанции при этом говорят, что юридический механизм для выделения денег на ремонт отсутствует, поскольку статус здания четко не определен.

Юридическое противостояние

По словам Генриха Лукова, на днях глава упомянутой госслужбы Владимир Лапа прислал в адрес районного руководства письмо с просьбой рассмотреть возможность передачи здания из коммунальной собственности громады Славянского района в собственность государства. Тогда, мол, у службы появится возможность целевого финансирования ремонтных работ.

Не оспаривая такую возможность и оставляя принятие решения на совести районных депутатов, председатель Славянского райсовета Константин Черников, в свою очередь, считает, что прежде всего ветеринарная лечебница должна довести до конца процедуру оформления взаимоотношений с нынешним собственником. Проще говоря – обосновать, на каких правах она размещается в доме по адресу ул. Рыночная, 5. По информации главы райсовета, переписка с учреждением по этому поводу тянется несколько лет. Отметим, что на проходившую 21 февраля сессию Славянского района вопрос о передаче объекта не выносился.

Когда и чем закончится тяжба между государственными институтами, предположить сложно. Хочется надеяться, что в данном случае сработает правило "не было бы счастья, да несчастье помогло", ЧП ускорит переговорные процессы, и старинная постройка все же дождется капитального ремонта.